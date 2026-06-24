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Cuarto Poder: 24 de junio de 2026

En Cuarto Poder nos acompañaron Omar Jaén Suárez, excanciller de Panamá y presidente de la Academia Panameña de Historia, y Rolando Domingo, folclorista, escritor y gestor cultural, quienes promueven el libro “Fogones de Libertad”, en conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá.

También estuvo con nosotros Sarkis Valencia Ceballos, candidato al director del Centro Regional Universitario de Colón de la Universidad de Panamá, y Julio Góndola, candidato a decano de la Facultad de Ciencias de la Educación.