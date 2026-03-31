ATTT prohíbe circulación de equipo pesado por Semana Santa

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, con motivo de la alta movilización por Semana Santa, se implementará una restricción temporal para la circulación de equipo pesado en todo el país.
Fechas y horarios de la restricción por la ATTT
De acuerdo con la entidad, la prohibición regirá en el siguiente periodo:
- Desde: jueves 2 de abril, 12:01 a.m. (medianoche)
- Hasta: lunes 6 de abril, 6:00 a.m.
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Durante este tiempo, no podrán circular vehículos de carga sobredimensionada en todo el territorio nacional.
¿Qué vehículos sí podrán circular?
La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre detalló que únicamente podrán transitar aquellos vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:
- Ancho: hasta 2.50 metros
- Largo: hasta 20 metros
- Altura: hasta 4.15 metros
Cualquier unidad que supere estas medidas deberá suspender su circulación durante el periodo establecido.
Recomendación a transportistas
Las autoridades hacen un llamado a los conductores y empresas de transporte a:
- Planificar sus rutas con anticipación
- Cumplir con las disposiciones vigentes
- Evitar sanciones por incumplimiento
Estas medidas son habituales en fechas festivas para reducir accidentes y congestionamientos en las principales vías del país. La restricción de circulación para equipo pesado durante Semana Santa busca garantizar viajes más seguros para miles de panameños. La recomendación es mantenerse informado y respetar las normas para evitar inconvenientes.