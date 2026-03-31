ATTT prohíbe circulación de equipo pesado por Semana Santa

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) informó que, con motivo de la alta movilización por Semana Santa, se implementará una restricción temporal para la circulación de equipo pesado en todo el país.

La medida busca garantizar la seguridad vial y mejorar el flujo vehicular durante estos días de intenso tránsito.

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Fechas y horarios de la restricción por la ATTT

De acuerdo con la entidad, la prohibición regirá en el siguiente periodo:

Desde: jueves 2 de abril, 12:01 a.m. (medianoche)

Hasta: lunes 6 de abril, 6:00 a.m.

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Durante este tiempo, no podrán circular vehículos de carga sobredimensionada en todo el territorio nacional.

¿Qué vehículos sí podrán circular?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2039006981457862922?s=20&partner=&hide_thread=false La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, @ATTTPanama, informó a los conductores de equipo pesado, que a partir del jueves 2 de abril, desde las 12:01 a.m (medianoche), hasta el lunes 6 de abril a las 6.00 a.m., se prohíbe la circulación de equipos de carga… pic.twitter.com/1g73p0DwWR — Telemetro Reporta (@TReporta) March 31, 2026

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre detalló que únicamente podrán transitar aquellos vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:

Ancho: hasta 2.50 metros

Largo: hasta 20 metros

Altura: hasta 4.15 metros

Cualquier unidad que supere estas medidas deberá suspender su circulación durante el periodo establecido.

Recomendación a transportistas

Las autoridades hacen un llamado a los conductores y empresas de transporte a:

Planificar sus rutas con anticipación

Cumplir con las disposiciones vigentes

Evitar sanciones por incumplimiento

Estas medidas son habituales en fechas festivas para reducir accidentes y congestionamientos en las principales vías del país. La restricción de circulación para equipo pesado durante Semana Santa busca garantizar viajes más seguros para miles de panameños. La recomendación es mantenerse informado y respetar las normas para evitar inconvenientes.