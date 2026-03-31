Panamá Nacionales -  31 de marzo de 2026 - 11:09

ATTT prohíbe circulación de equipo pesado por Semana Santa

La ATTT anunció restricción para equipo pesado del 2 al 6 de abril en Panamá. Conoce qué vehículos podrán circular.

ATTT prohíbe circulación de equipo pesado

ATTT prohíbe circulación de equipo pesado

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) informó que, con motivo de la alta movilización por Semana Santa, se implementará una restricción temporal para la circulación de equipo pesado en todo el país.

La medida busca garantizar la seguridad vial y mejorar el flujo vehicular durante estos días de intenso tránsito.

Fechas y horarios de la restricción por la ATTT

De acuerdo con la entidad, la prohibición regirá en el siguiente periodo:

  • Desde: jueves 2 de abril, 12:01 a.m. (medianoche)
  • Hasta: lunes 6 de abril, 6:00 a.m.

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Durante este tiempo, no podrán circular vehículos de carga sobredimensionada en todo el territorio nacional.

¿Qué vehículos sí podrán circular?

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La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre detalló que únicamente podrán transitar aquellos vehículos de carga que no excedan las siguientes dimensiones:

  • Ancho: hasta 2.50 metros
  • Largo: hasta 20 metros
  • Altura: hasta 4.15 metros

Cualquier unidad que supere estas medidas deberá suspender su circulación durante el periodo establecido.

Recomendación a transportistas

Las autoridades hacen un llamado a los conductores y empresas de transporte a:

  • Planificar sus rutas con anticipación
  • Cumplir con las disposiciones vigentes
  • Evitar sanciones por incumplimiento

Estas medidas son habituales en fechas festivas para reducir accidentes y congestionamientos en las principales vías del país. La restricción de circulación para equipo pesado durante Semana Santa busca garantizar viajes más seguros para miles de panameños. La recomendación es mantenerse informado y respetar las normas para evitar inconvenientes.

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