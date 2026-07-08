El calor y la poca lluvia continuarán hasta diciembre en Panamá, según el IMHPA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó al Consejo de Gabinete que el fenómeno de El Niño continuará influyendo en las condiciones climáticas del país durante el segundo semestre de 2026, con un déficit de lluvias, aumento de las temperaturas y una mayor sensación térmica.
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Déficit de lluvias de hasta 55 %
De acuerdo con el informe, los modelos internacionales del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) mantienen una probabilidad superior al 95 % de que las condiciones de El Niño persistan durante los próximos meses.
El pronóstico prevé un déficit de lluvias a nivel nacional, con reducciones de hasta 55 %, además de períodos secos entre julio y principios de agosto.
Temperaturas podrían aumentar hasta 3 grados
El IMHPA también proyecta que las temperaturas del aire podrían incrementarse entre 1 y 3 grados centígrados, lo que favorecería jornadas con mayor sensación térmica en distintas regiones del país.
Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los informes oficiales sobre la evolución del fenómeno y sus posibles efectos en el territorio nacional.
Años con patrones similares
Según el análisis del IMHPA, los años 1997, 2002 y 2023 presentaron condiciones climáticas similares durante el primer semestre, y en todos ellos el fenómeno de El Niño alcanzó una intensidad fuerte o muy fuerte entre los meses de septiembre y noviembre.
El instituto recordó que declaró oficialmente el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) hizo su declaración el 12 de junio.
El fenómeno de El Niño modifica los patrones climáticos en distintas regiones del mundo y puede provocar sequías, disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas y, en otras zonas, precipitaciones intensas e inundaciones.