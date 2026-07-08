El calor y la poca lluvia continuarán hasta diciembre en Panamá, según el IMHPA

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó al Consejo de Gabinete que el fenómeno de El Niño continuará influyendo en las condiciones climáticas del país durante el segundo semestre de 2026, con un déficit de lluvias , aumento de las temperaturas y una mayor sensación térmica.

La directora del IMHPA, Luz Graciela de Calzadilla, presentó un informe de perspectiva climática en el que advirtió que estos efectos podrían extenderse entre julio y diciembre de 2026.

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Déficit de lluvias de hasta 55 %

De acuerdo con el informe, los modelos internacionales del ENSO (El Niño-Oscilación del Sur) mantienen una probabilidad superior al 95 % de que las condiciones de El Niño persistan durante los próximos meses.

“En este momento estamos ante el evento El Niño fuerte, tenemos una categoría fuerte porque las temperaturas del Pacífico ya está en el rango de 1.7 y la NOAA establece que de 1.5 a 2 se considera un Fenómeno de El Niño fuerte. El pronóstico que también tiene la NOAA es que para… pic.twitter.com/6BGf87U6rD — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

El pronóstico prevé un déficit de lluvias a nivel nacional, con reducciones de hasta 55 %, además de períodos secos entre julio y principios de agosto.

Temperaturas podrían aumentar hasta 3 grados

El IMHPA también proyecta que las temperaturas del aire podrían incrementarse entre 1 y 3 grados centígrados, lo que favorecería jornadas con mayor sensación térmica en distintas regiones del país.

Las autoridades recomendaron mantenerse atentos a los informes oficiales sobre la evolución del fenómeno y sus posibles efectos en el territorio nacional.

“Aquí nosotros lo que presentamos fue el comportamiento de las lluvias registradas de enero a junio. Observamos que para enero y febrero vemos en la escala de colores que tuvimos más lluvia de lo normal porque tuvimos la presencia de frente frío. Ya en marzo, abril, mayo y junio… pic.twitter.com/X9MXRBENUi — Telemetro Reporta (@TReporta) July 7, 2026

Años con patrones similares

Según el análisis del IMHPA, los años 1997, 2002 y 2023 presentaron condiciones climáticas similares durante el primer semestre, y en todos ellos el fenómeno de El Niño alcanzó una intensidad fuerte o muy fuerte entre los meses de septiembre y noviembre.

El instituto recordó que declaró oficialmente el evento de El Niño el 12 de mayo de 2026, mientras que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) hizo su declaración el 12 de junio.

El fenómeno de El Niño modifica los patrones climáticos en distintas regiones del mundo y puede provocar sequías, disminución de las lluvias, aumento de las temperaturas y, en otras zonas, precipitaciones intensas e inundaciones.