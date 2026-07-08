Gabinete aprueba inversión de B/.4.4 millones para modernizar los sistemas de la Zona Libre de Colón

El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 55-26, que autoriza a la Zona Libre de Colón (ZLC) a contratar la renovación de su infraestructura tecnológica y los servicios de soporte y mantenimiento de los sistemas Declaración de Movimiento Comercial Electrónico (DMCE) y Colón Puerto Libre (CPL).

La contratación se realizará mediante un procedimiento excepcional con la empresa Sonda S.A., por un monto de B/.4,441,830.82.

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Buscan fortalecer los sistemas que respaldan el movimiento comercial

La gerente de la ZLC, Luisa Napolitano, explicó que la modernización es necesaria para garantizar la continuidad, disponibilidad y seguridad de las plataformas que respaldan las operaciones comerciales de la zona franca.

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Según detalló, la Zona Libre de Colón, cuya actividad comercial supera los 25 mil millones de dólares anuales, depende de estos sistemas para gestionar la trazabilidad, validación y control de las importaciones, exportaciones, reexportaciones y demás movimientos comerciales de las empresas usuarias.

Sistema actual tiene 10 años de operación

Napolitano indicó que la infraestructura tecnológica vigente acumula 10 años de funcionamiento, ya no cuenta con soporte del fabricante, presenta incompatibilidades con las nuevas versiones del sistema DMCE y es más vulnerable a ciberataques.

El sistema DMCE opera desde 2007 y automatiza los procesos relacionados con el movimiento comercial de las empresas establecidas en la Zona Libre de Colón bajo un esquema de disponibilidad permanente.

Pago se realizará en 36 mensualidades

La gerente explicó que la inversión será pagada en 36 mensualidades, período que también incluirá el servicio de soporte tecnológico.

Del monto total, el 41 % será destinado a infraestructura de cómputo, redes y seguridad informática. El resto cubrirá software, licencias, implementación, instalación, pruebas y soporte especializado durante tres años.

La contratación cuenta con la aprobación de la Junta Directiva de la Zona Libre de Colón y con el concepto favorable de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), por tratarse de un proyecto de infraestructura tecnológica.