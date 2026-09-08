Banco General cierra sucursal de Marbella tras intento de robo a camión blindado: esto informó

Banco General informó que su sucursal ubicada en Marbella permanecerá cerrada este martes, luego de un intento de robo a un camión blindado registrado la noche del lunes mientras retiraba dinero de un cajero automático de la entidad.

De acuerdo con el banco, el hecho ocurrió aproximadamente a las 7:40 p.m., cuando el vehículo blindado se encontraba realizando labores de retiro de dinero en la sucursal de Marbella.

La entidad aclaró que el incidente ocurrió fuera del horario de atención al público, por lo que no había clientes ni personal del banco dentro de la sucursal.

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Intento de robo de cambión blindado en el Banco General fue frustrado

Un intento de robo a un camión blindado que realizaba labores de abastecimiento terminó en un intercambio de disparos la noche de este lunes en el área de Marbella.



Según información preliminar, varios sujetos armados intentaron perpetrar el asalto, pero la reacción del personal… pic.twitter.com/EBkhGjAM2E — Rpc Radio (@rpc_radio) September 8, 2026

Banco General informó que el intento de robo fue frustrado gracias a la reacción oportuna de la empresa transportadora encargada de la seguridad y traslado de los valores.

Durante el incidente, un colaborador de la empresa transportadora resultó herido. El banco indicó que el trabajador se encuentra estable y fuera de peligro.

Sucursal de Marbella permanecerá cerrada

Como medida posterior al incidente, la sucursal de Banco General en Marbella permanecerá cerrada mañana.

La entidad indicó que sus clientes podrán utilizar las demás sucursales y los canales digitales disponibles para realizar sus operaciones. Banco General señaló que cuenta con 75 sucursales, además de sus canales digitales, disponibles las 24 horas.

Los clientes que necesiten realizar trámites o transacciones durante el cierre de la sucursal de Marbella podrán utilizar estas alternativas.