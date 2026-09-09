¿Dónde está Yasir Alexis? Ministerio Público pide ayuda para ubicar a joven desaparecido en Bugaba

El Ministerio Público solicita el apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de Yasir Alexis Martínez, de 21 años, quien se encuentra desaparecido en el distrito de Bugaba, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, al momento de su desaparición Martínez vestía un pantalón corto de jeans negro, un suéter azul, chancletas color chocolate y una gorra negra.

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Buscan a Yasir Alexis Martínez, desaparecido en Bugaba

El Ministerio Público solicita el apoyo de la ciudadanía para ubicar a Yasir Alexis Martínez, de 21 años, quien se encuentra desaparecido en Bugaba, provincia de Chiriquí.



Al momento de su desaparición portaba un pantalón corto de jeans negro, suéter azul, chancletas color… pic.twitter.com/gVsoQlQrIo — Telemetro Reporta (@TReporta) September 9, 2026

Las autoridades hacen un llamado a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir a localizarlo a comunicarse de manera confidencial.

Para brindar información sobre su posible paradero, puede llamar a los siguientes números:

Subregional de Bugaba: 728-0328.

728-0328. Policía Nacional y Procuraduría General de la Nación (PGN): 728-0346.

El Ministerio Público recuerda a la ciudadanía que cualquier información puede ser de utilidad para apoyar las labores de búsqueda y localización de Yasir Alexis Martínez.