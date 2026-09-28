Yo Me Llamo All Stars: ¿Quién está detrás de Ivy Queen, una de las cuatro finalistas?

La gran final de Yo Me Llamo All Stars está cada vez más cerca y Ivy Queen vuelve a tener la oportunidad de conquistar el título. Detrás de la interpretación de la “Diva” está Aniuska Varela, la única mujer entre los cuatro finalistas que competirán este martes 29 de septiembre de 2026.

Aniuska Varela es la artista que da vida a Ivy Queen en la competencia de Telemetro. Su interpretación, marcada por la actitud y energía característica de la cantante puertorriqueña, le permitió conseguir uno de los cuatro lugares disponibles para la gran final.

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Esta no es la primera vez que Aniuska llega a una instancia decisiva de Yo Me Llamo. En la temporada 2025 terminó como subcampeona y ahora regresa a la final con una nueva oportunidad de disputar el título.

Además, Ivy Queen es la única mujer clasificada entre los cuatro finalistas de Yo Me Llamo All Stars 2026. Comparte esta última etapa con Camilo Sesto, Eminem y La Lupe.

“Yo ya me siento campeona”: el mensaje de Aniuska Varela

Antes de afrontar la final, Aniuska compartió una reflexión sobre lo que representa para ella haber llegado nuevamente hasta esta etapa de la competencia.

“Hoy escucho ‘Campeona’ y pienso que, pase lo que pase, yo ya me siento así”, expresó.

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La imitadora también recordó las exigencias que se imponía desde pequeña y esa sensación de que, incluso después de esforzarse al máximo, siempre podía haber hecho algo mejor.

“Desde pequeña he cargado con un gran peso difícil de explicar: sentir que, aunque me esforzara muchísimo, siempre había algo que podía haber hecho mejor, que siempre faltaba algo”, manifestó. “Desde pequeña he cargado con un gran peso difícil de explicar: sentir que, aunque me esforzara muchísimo, siempre había algo que podía haber hecho mejor, que siempre faltaba algo”, manifestó.

¿Cuándo es la final de Yo Me Llamo All Stars?

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La gran final de Yo Me Llamo All Stars será este martes 29 de septiembre de 2026, a las 8:30 p. m. por Telemetro.

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Los cuatro finalistas que competirán por el título son:

Ivy Queen – Aniuska Varela

Camilo Sesto

Eminem

La Lupe

Para Aniuska, la gala representa una nueva oportunidad de alcanzar el título después de haber quedado como subcampeona en la temporada anterior.