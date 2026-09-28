Yo Me Llamo All Stars: ¿Quién es Eminem, uno de los cuatro finalistas?

Eminem es uno de los cuatro finalistas de Yo Me Llamo All Stars 2026 . Detrás de la caracterización del reconocido rapero estadounidense está Engell Gonzalez, un joven de 22 años oriundo de La Chorrera que ha logrado destacarse con sus rimas, actitud y energía sobre el escenario.

Engell Gonzalez es el verdadero nombre del participante que interpreta a Eminem. Su pasión por el rap en inglés comenzó desde muy pequeño, cuando dedicaba horas a practicar canciones de artistas como Wiz Khalifa y Eminem , siendo este último su mayor ídolo musical.

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El joven chorrerano ya hizo historia dentro de Yo Me Llamo, al convertirse en el primer participante de un género de rap y en inglés en ganar la competencia.

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En Yo Me Llamo All Stars 2026, Engell regresó al escenario para medirse nuevamente con otros destacados imitadores que han pasado por el programa. Durante la competencia logró avanzar hasta las galas semifinales y posteriormente aseguró un lugar entre los cuatro finalistas.

Eminem está entre los cuatro finalistas de Yo Me Llamo All Stars

Con presentaciones caracterizadas por la rapidez de sus rimas, precisión y energía, Yo Me Llamo Eminem consiguió avanzar hasta la última etapa de la competencia.

Eminem disputará la gran final junto a La Lupe, Camilo Sesto e Ivy Queen, los otros tres participantes que lograron llegar hasta la gala definitiva de Yo Me Llamo All Stars.