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Panamá Yo me Llamo -  28 de septiembre de 2026 - 14:32

Conoce quiénes han sido los ganadores de Yo Me Llamo Panamá

Descubre los siete ganadores del mega show de Telemetro que han dejado su huella en Yo Me Llamo Panamá.

Conoce a los ganadores de Yo Me Llamo Panamá.

Conoce a los ganadores de Yo Me Llamo Panamá.

Telemetro
Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

Yo Me Llamo es un proyecto que cuenta con siete años de trayectoria en Panamá y que ha llegado a los hogares y familias panameñas a través de la pantalla de Telemetro.

El mega show reúne a participantes que buscan convertirse en los mejores imitadores de cantantes nacionales e internacionales, demostrando su talento y caracterización sobre el escenario.

Contenido de Interés: ¡Todo listo para la final de Yo Me Llamo All Stars! Estos son los cuatro finalistas

Conoce a los ganadores de Yo Me Llamo Panamá

El programa ha tenido siete ganadores, y próximamente, se sumará un nuevo nombre a esta lista con la gran final de su octava temporada.

Ganadores de Yo Me Llamo Panam&aacute;.

Ganadores de Yo Me Llamo Panamá.

  • Temporada 1 (2019): Ricardo Montaner interpretado por Miguel Ángel.
  • Temporada 2 (2020): La Lupe representado por Rony Ochoa.
  • Temporada 3 (2021): Roció Dúrcal actuado por Danelie Martínez.
  • Temporada 4 (2022): Leonardo Favio desempeñado por Luis Morales.
  • Temporada 5 (2023): Eminen representado por Engel González.
  • Temporada 6 (2024): Dorindo Cárdenas asumido por Marcelino Pinzón.
  • Temporada 7 (2025): Bad Bunny imitado por Vittorio Villareal.
Bad Bunny, ganador de la s&eacute;ptima temporada de Yo Me Llamo 2025.

Bad Bunny, ganador de la séptima temporada de Yo Me Llamo 2025.

¿Dónde ver la gran final de Yo Me Llamo All Stars?

Actualmente, Yo Me Llamo Panamá continúa en competencia rumbo a una nueva gran final, donde se conocerá al octavo ganador de este proyecto.

El programa se transmitirá en vivo por Telemetro el próximo martes 29 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m.

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