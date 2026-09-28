Conoce quiénes han sido los ganadores de Yo Me Llamo Panamá

Yo Me Llamo es un proyecto que cuenta con siete años de trayectoria en Panamá y que ha llegado a los hogares y familias panameñas a través de la pantalla de Telemetro.
Contenido de Interés: ¡Todo listo para la final de Yo Me Llamo All Stars! Estos son los cuatro finalistas
Conoce a los ganadores de Yo Me Llamo Panamá
El programa ha tenido siete ganadores, y próximamente, se sumará un nuevo nombre a esta lista con la gran final de su octava temporada.
- Temporada 1 (2019): Ricardo Montaner interpretado por Miguel Ángel.
- Temporada 2 (2020): La Lupe representado por Rony Ochoa.
- Temporada 3 (2021): Roció Dúrcal actuado por Danelie Martínez.
- Temporada 4 (2022): Leonardo Favio desempeñado por Luis Morales.
- Temporada 5 (2023): Eminen representado por Engel González.
- Temporada 6 (2024): Dorindo Cárdenas asumido por Marcelino Pinzón.
- Temporada 7 (2025): Bad Bunny imitado por Vittorio Villareal.
¿Dónde ver la gran final de Yo Me Llamo All Stars?
Actualmente, Yo Me Llamo Panamá continúa en competencia rumbo a una nueva gran final, donde se conocerá al octavo ganador de este proyecto.
El programa se transmitirá en vivo por Telemetro el próximo martes 29 de septiembre, a partir de las 8:30 p.m.