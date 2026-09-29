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Yo Me Llamo Yo me Llamo -  29 de septiembre de 2026 - 09:46

Yo Me Llamo All Stars, quinto jurado: ¿cómo votar por tu participante favorito hoy?

Para apoyar a su artista favorito y evitar su eliminación, el público puede votar como quinto jurado de Yo Me Llamo desde cualquier dispositivo.

Yo Me Llamo All Stars 2026.

Yo Me Llamo All Stars 2026.

Imagen generada con IA
Ana Canto
Por Ana Canto

Este martes 29 de septiembre será el último show de Yo Me Llamo All Stars, edición en la que los cuatro finalistas deberán dar su máximo esfuerzo en el escenario para solo uno obtener al triunfo.

Los cuatro jurados evaluarán minuciosamente cada interpretación.

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Para apoyar a su artista favorito, el público puede votar como quinto jurado desde cualquier dispositivo.

Yo Me Llamo All Stars: Pasos para votar por tu participante favorito:

  • Ingresar al sitio web oficial del programa: https://www.telemetro.com/yo-me-llamo
  • Disfrutar de las presentaciones en vivo.
  • Esperar la indicación de los presentadores para la apertura de las votaciones.
  • Emitir el voto (solo se permite un voto por dispositivo).
  • La transmisión del programa en vivo se podrá sintonizar a través de Telemetro a partir de las 8:30 p. m.

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