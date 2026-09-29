Siga en vivo la transmisión de la gran final de Yo Me Llamo All Stars, donde disfrutará de grandes presentaciones con sorprendentes artistas, esta noche a partir de las 8:30 p. m. por Telemetro.
Yo Me Llamo Yo me Llamo - 29 de septiembre de 2026 - 21:49
VIDEO | EN VIVO: gran final de Yo Me Llamo All Stars
Siga en vivo esta noche la transmisión de la gran final de Yo Me Llamo All Stars, por Telemetro.
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