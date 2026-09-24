PGN investiga: Allanan hostal y restaurante por investigación sobre panameños reclutados para Rusia

La Procuraduría General de la Nación (PGN) aprehendió a tres personas, una mujer y dos hombres, por su presunta vinculación con el delito de trata de personas, dentro de una investigación relacionada con el supuesto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en el conflicto armado en Rusia.

La acción fue desarrollada como parte de la Operación Rescate Soberano, ejecutada por la Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada con apoyo de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional.

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PGN: ¿Qué investiga la Operación Rescate Soberano?

De acuerdo con la PGN, las investigaciones están relacionadas con el presunto reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en el conflicto armado en Rusia.

La @PGN_PANAMA aprehendió a tres personas, una mujer y dos hombres, por su presunta vinculación con el delito de trata de personas, en una investigación relacionada con el reclutamiento de ciudadanos panameños para participar en el conflicto armado en Rusia.



La acción,… pic.twitter.com/3l1zN5gmT2 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 24, 2026

El Ministerio Público informó que la investigación comenzó en junio de 2026 y se desarrolla por la presunta comisión del delito de trata de personas.

Allanamientos en 24 de Diciembre

Como parte de la operación, las autoridades realizaron diligencias en un hostal y un restaurante ubicados en el corregimiento de 24 de Diciembre.

Durante estas acciones fueron aprehendidas las tres personas y se decomisaron documentos y equipos tecnológicos, que forman parte de las diligencias desarrolladas dentro de la investigación.

La Fiscalía Segunda Superior contra la Delincuencia Organizada continuará con las actuaciones correspondientes para determinar la posible vinculación de los aprehendidos con los hechos investigados.