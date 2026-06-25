Panamá Internacionales -  25 de junio de 2026 - 07:07

Sismo en Venezuela: Copa Airlines suspende vuelos Panamá-Caracas tras el fuerte terremoto

Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas como medida preventiva tras el sismo registrado en Venezuela.

Copa Airlines suspende temporalmente vuelos entre Panamá y Caracas tras sismo en Venezuela

Copa Airlines suspende temporalmente vuelos entre Panamá y Caracas tras sismo en Venezuela

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La aerolínea Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas como medida preventiva, luego del fuerte sismo que afectó a Venezuela y provocó daños en distintas infraestructuras del país.

La decisión se produce en medio de las evaluaciones que realizan las autoridades venezolanas tras el movimiento telúrico y las réplicas reportadas en varias regiones.

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Terremoto en Venezuela: Operaciones quedan sujetas a evaluación

La compañía informó que la suspensión busca salvaguardar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y operaciones aéreas, mientras se monitorea la situación en los aeropuertos y la infraestructura de transporte del país sudamericano.

Hasta el momento, la aerolínea no ha precisado cuándo se reanudarán los vuelos, ya que la medida dependerá de la evolución de las condiciones operativas y de seguridad.

Conexión clave entre Panamá y Venezuela

La ruta Panamá–Caracas es una de las principales conexiones aéreas entre ambos países y sirve además como punto de enlace para pasajeros que continúan viaje hacia otros destinos de América y el Caribe.

La suspensión podría generar afectaciones temporales a viajeros con itinerarios programados en los próximos días.

Recomendación a los pasajeros

Copa Airlines recomendó a los pasajeros con vuelos previstos hacia o desde Caracas mantenerse atentos a los canales oficiales de la compañía para conocer actualizaciones sobre cambios, reprogramaciones o nuevas disposiciones relacionadas con sus itinerarios.

Continúa la atención a la emergencia

La suspensión ocurre mientras Venezuela permanece bajo estado de emergencia tras los efectos del sismo, que ha dejado daños en edificaciones e infraestructura estratégica, incluyendo afectaciones reportadas en el principal aeropuerto del país.

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