Sismo en Venezuela: Copa Airlines suspende vuelos Panamá-Caracas tras el fuerte terremoto

La aerolínea Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas como medida preventiva, luego del fuerte sismo que afectó a Venezuela y provocó daños en distintas infraestructuras del país.

La decisión se produce en medio de las evaluaciones que realizan las autoridades venezolanas tras el movimiento telúrico y las réplicas reportadas en varias regiones.

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La compañía informó que la suspensión busca salvaguardar la seguridad de pasajeros, tripulaciones y operaciones aéreas, mientras se monitorea la situación en los aeropuertos y la infraestructura de transporte del país sudamericano.

La aerolínea Copa Airlines anunció la suspensión temporal de sus vuelos entre Panamá y Caracas como medida preventiva tras el sismo registrado el miércoles en Venezuela. pic.twitter.com/WoCotwmBAj — Telemetro Reporta (@TReporta) June 25, 2026

Hasta el momento, la aerolínea no ha precisado cuándo se reanudarán los vuelos, ya que la medida dependerá de la evolución de las condiciones operativas y de seguridad.

Conexión clave entre Panamá y Venezuela

La ruta Panamá–Caracas es una de las principales conexiones aéreas entre ambos países y sirve además como punto de enlace para pasajeros que continúan viaje hacia otros destinos de América y el Caribe.

La suspensión podría generar afectaciones temporales a viajeros con itinerarios programados en los próximos días.

Recomendación a los pasajeros

Copa Airlines recomendó a los pasajeros con vuelos previstos hacia o desde Caracas mantenerse atentos a los canales oficiales de la compañía para conocer actualizaciones sobre cambios, reprogramaciones o nuevas disposiciones relacionadas con sus itinerarios.

Continúa la atención a la emergencia

La suspensión ocurre mientras Venezuela permanece bajo estado de emergencia tras los efectos del sismo, que ha dejado daños en edificaciones e infraestructura estratégica, incluyendo afectaciones reportadas en el principal aeropuerto del país.