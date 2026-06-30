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Mundial 2026 Mundial 2026 -  30 de junio de 2026 - 19:30

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 México vs. Ecuador

México y Ecuador se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de la ciudad de México.

EN VIVO: Mundial 2026 México vs. Ecuador.

EN VIVO: Mundial 2026 México vs. Ecuador.

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María Hernández
Por María Hernández

En la noche de este martes 30 de junio las selecciones de México y Ecuador se miden en el Estadio de la ciudad de México, en los dieciseisavos del Mundial 2026.

VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 México vs. Ecuador

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