VIDEO | EN VIVO: Mundial 2026 México vs. Ecuador

En la noche de este martes 30 de junio las selecciones de México y Ecuador se miden en el Estadio de la ciudad de México, en los dieciseisavos del Mundial 2026.
Mundial 2026 Mundial 2026 - 30 de junio de 2026 - 19:30
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México y Ecuador se medirán en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio de la ciudad de México.
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