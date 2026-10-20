Alcaldía de Panamá: conoce las fechas y los centros para retirar placas y calcomanías

La Alcaldía de Panamá informó que ya están disponibles las placas y calcomanías vehiculares correspondientes al período de enero a septiembre de 2026. Los contribuyentes podrán retirarlas en los centros habilitados, de acuerdo con los horarios establecidos.
¿Cuándo puedes retirar tu placa?
La entrega de placas estará disponible durante el fin de semana, en las siguientes fechas y horarios:
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Sábado 24 de octubre de 2026: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.
Domingo 25 de octubre de 2026: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Conoce los centros de entrega de placas
Los contribuyentes podrán acudir a los siguientes puntos para realizar el retiro:
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Centro de Entrega de Placas Francisco Arias Paredes: de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.
Centros de Atención al Contribuyente de Megamall y Crystal Park: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
¿Sabías que puedes solicitar tu placa a domicilio?
Quienes no puedan acudir a los centros de entrega tienen la opción de solicitar el servicio en línea. La Alcaldía informó que las placas pueden recibirse mediante delivery, con un costo de B/.10 dentro de la ciudad de Panamá.
¿Qué placa o calcomanía corresponde a tu vehículo?
De acuerdo con la información suministrada, la distribución se organiza de la siguiente manera:
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Vehículos del año 2021: placa y calcomanía.
Calcomanía 2022-2026.
Calcomanía 2023-2027.
Calcomanía 2024-2028.
Calcomanía 2025-2029.
Calcomanía nueva 2026-2030.
Antes de acudir a retirar estos documentos, se recomienda verificar cuál corresponde al vehículo y confirmar los requisitos de entrega.