Alcaldía de Panamá: conoce las fechas y los centros para retirar placas y calcomanías

Ya están disponibles las placas y calcomanías vehiculares.

La Alcaldía de Panamá informó que ya están disponibles las placas y calcomanías vehiculares correspondientes al período de enero a septiembre de 2026. Los contribuyentes podrán retirarlas en los centros habilitados, de acuerdo con los horarios establecidos.

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¿Cuándo puedes retirar tu placa?

La entrega de placas estará disponible durante el fin de semana, en las siguientes fechas y horarios:

Sábado 24 de octubre de 2026: de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Domingo 25 de octubre de 2026: de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Conoce los centros de entrega de placas

Los contribuyentes podrán acudir a los siguientes puntos para realizar el retiro:

Centro de Entrega de Placas Francisco Arias Paredes: de lunes a viernes, de 7:00 a.m. a 6:00 p.m.

Centros de Atención al Contribuyente de Megamall y Crystal Park: de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

¿Sabías que puedes solicitar tu placa a domicilio?

Quienes no puedan acudir a los centros de entrega tienen la opción de solicitar el servicio en línea. La Alcaldía informó que las placas pueden recibirse mediante delivery, con un costo de B/.10 dentro de la ciudad de Panamá.

¡Tu sticker te está esperando!



Ya están disponibles los stickers de enero a septiembre. Ven por el tuyo y aprovecha nuestros horarios especiales para ti. pic.twitter.com/jevSMSgRnZ — Alcaldía de Panamá (@Panamaalcaldia) October 20, 2026

¿Qué placa o calcomanía corresponde a tu vehículo?

De acuerdo con la información suministrada, la distribución se organiza de la siguiente manera:

Vehículos del año 2021: placa y calcomanía.

Calcomanía 2022-2026.

Calcomanía 2023-2027.

Calcomanía 2024-2028.

Calcomanía 2025-2029.

Calcomanía nueva 2026-2030.

Antes de acudir a retirar estos documentos, se recomienda verificar cuál corresponde al vehículo y confirmar los requisitos de entrega.