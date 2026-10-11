MITRADEL cambia temporalmente la atención en tres provincias: estas son las nuevas sedes

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral ( MITRADEL ) informó que sus oficinas regionales en Veraguas, Coclé y Darién serán reubicadas temporalmente para brindar atención a trabajadores y empleadores en instalaciones seguras.

La entidad detalló los lugares donde funcionarán las oficinas durante el período de reubicación, con el objetivo de mantener la atención al público.

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¿Dónde atenderán las oficinas del MITRADEL en Veraguas, Coclé y Darién?

Según la información proporcionada por el ministerio, las sedes temporales serán las siguientes:

Veraguas: la Dirección Regional atenderá en las instalaciones del Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE), en Santiago.

Coclé: la oficina subregional de Penonomé y la Oficina Especial de La Mina brindarán atención en instalaciones de la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME).

Darién: la Dirección Regional funcionará temporalmente en las instalaciones del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), en Metetí.

El @MitradelPma informa que sus oficinas regionales ubicadas en las provincias de Veraguas, Coclé y Darién serán reubicadas para brindar atención a los trabajadores y empleadores de forma segura.



Detalla que en Veraguas la oficina regional brindará atención temporalmente en las… pic.twitter.com/4Vp78YB4ay — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2026

¿Hasta cuándo estarán reubicadas las oficinas del MITRADEL?

Por el momento, la información suministrada por el MITRADEL no precisa la fecha de inicio ni la duración de estas reubicaciones.

Los trabajadores y empleadores que necesiten realizar trámites en las oficinas mencionadas deberán mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales del ministerio para conocer cualquier actualización sobre los lugares y horarios de atención.