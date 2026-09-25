Panamá Nacionales -

Mitradel suspende trabajos en el proyecto Cuarto Puente hasta que subsanen medidas de seguridad

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel), Jackeline Muñoz, comunicó que todos los frentes de trabajo en la construcción del proyecto del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá se mantienen suspendidos hasta que se subsanen las medidas de seguridad, esto luego de un accidente registrado la noche del miércoles. Agregó que los trabajadores panameños han sido expuestos a situaciones de inseguridad y existe temor de que los despidan, por lo que se ha exigido a la empresa que solucione todos los inconvenientes.