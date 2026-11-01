Polémica por compra de quesos del IMA: Nilo Murillo explica qué motivó la adquisición por $250 mil

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, se refirió a la polémica generada por la compra de quesos por cerca de 250 mil dólares y aseguró que el programa forma parte de una iniciativa que funciona desde 2017.

El funcionario sostuvo que la adquisición respondió a una solicitud del sector primario lechero, luego de que se registrara una sobreproducción de leche en el país.

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"Este programa es un programa que ha existido desde el 2017, no es nada nuevo, sin embargo siento que hubo posiciones maléficas políticas en todo esto", manifestó Murillo.

¿Por qué el IMA compró quesos?

Según explicó el director, en junio de 2026 el ministro de Desarrollo Agropecuario sostuvo un acuerdo con representantes del sector primario lechero, quienes solicitaron medidas para atender el excedente de producción de leche.

Ante esta situación, el ministro habría solicitado la intervención del IMA para realizar compras directas de productos terminados, elaborados a partir de la materia prima transformada.

Murillo explicó que, debido a que se trataba de leche grado C, la compra contempló diferentes variedades de queso, de acuerdo con la oferta disponible de la industria.

"Como era leche de grado C, se compra queso blanco, se compra queso prensado o se compra queso amarillo, dependiendo de lo que la industria también pueda ofrecer en su momento", detalló.

Director del IMA cuestiona motivaciones políticas

Durante sus declaraciones, Murillo también cuestionó las motivaciones detrás de la polémica y consideró que hubo posiciones políticas relacionadas con el tema.

No obstante, en las declaraciones suministradas no presentó detalles adicionales que sustenten ese señalamiento.

El caso ha generado cuestionamientos sobre la adquisición de quesos por cerca de 250 mil dólares, mientras el director del IMA sostiene que la compra respondió a una medida para apoyar al sector lechero ante la sobreproducción registrada en 2026.