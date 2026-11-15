Panamá Cara a Cara -

Cara a Cara con Óscar Patiño, director del Centro Experimental de Ingeniería de la UTP

Este domingo en Cara a Cara el ingeniero Óscar Patiño, director del Centro Experimental de Ingeniería de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), habló sobre el terremoto ocurrido en Panamá el pasado 9 de octubre y las enseñanzas que dejó. También explicó los movimientos que se han registrado en la falla Pedro Miguel, entre otros temas.