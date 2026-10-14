Fiestas Patrias 2026 Nacionales -  14 de octubre de 2026 - 12:12

Desfiles patrios en Barú: Alcaldía desmiente suspensión de actividades del 3 y 4 de noviembre

La Junta de Festejos Patrios de Barú señala que es falsa la información sobre la suspensión de los desfiles del 3 y 4 de noviembre tras el sismo.

Desfiles patrios en Barú: Alcaldía desmiente suspensión de actividades del 3 y 4 de noviembre
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Barú 2026, en la provincia de Chiriquí, señaló que es falsa la información sobre una supuesta suspensión de los desfiles y actos patrios del 3 y 4 de noviembre a raíz del terremoto registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

¿Se suspendieron los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en Barú?

De acuerdo con el desmentido atribuido a la Junta de Festejos Patrios, la información que circula sobre la cancelación de las actividades cívicas en el distrito de Barú no es correcta.

Las fechas mencionadas corresponden a dos importantes celebraciones nacionales:

  • Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

  • Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

Fiestas Patrias en Puerto Armuelles tras el terremoto

El desmentido surge en medio de las medidas de prevención y recuperación adoptadas en distintas regiones del país después del movimiento sísmico del 9 de octubre.

Ante la circulación de información contradictoria, los residentes, estudiantes y participantes de los desfiles en Puerto Armuelles deben mantenerse atentos a los próximos comunicados de la Junta de Festejos Patrios y las autoridades competentes.

Hasta contar con una confirmación oficial adicional, no corresponde anunciar cambios en las rutas, horarios o condiciones de realización de los desfiles.

En esta nota:
Seguir leyendo

Terremoto en Panamá: MiAmbiente entrega alimentos y enseres a familias afectadas en Mariato

Alcaldía de Panamá reabre instalaciones deportivas tras el terremoto

Terremoto en Panamá: llegan 17 especialistas de Venezuela para evaluar carreteras y edificios afectados

Recomendadas

Más Noticias