Desfiles patrios en Barú: Alcaldía desmiente suspensión de actividades del 3 y 4 de noviembre

La Alcaldía de Barú 2026 , en la provincia de Chiriquí, señaló que es falsa la información sobre una supuesta suspensión de los desfiles y actos patrios del 3 y 4 de noviembre a raíz del terremoto registrado en Panamá el pasado viernes 9 de octubre.

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¿Se suspendieron los desfiles patrios del 3 y 4 de noviembre en Barú?

De acuerdo con el desmentido atribuido a la Junta de Festejos Patrios, la información que circula sobre la cancelación de las actividades cívicas en el distrito de Barú no es correcta.

Las fechas mencionadas corresponden a dos importantes celebraciones nacionales:

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

Fiestas Patrias en Puerto Armuelles tras el terremoto

El desmentido surge en medio de las medidas de prevención y recuperación adoptadas en distintas regiones del país después del movimiento sísmico del 9 de octubre.

Ante la circulación de información contradictoria, los residentes, estudiantes y participantes de los desfiles en Puerto Armuelles deben mantenerse atentos a los próximos comunicados de la Junta de Festejos Patrios y las autoridades competentes.

Hasta contar con una confirmación oficial adicional, no corresponde anunciar cambios en las rutas, horarios o condiciones de realización de los desfiles.