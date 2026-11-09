¿Qué se conmemora el 10 de noviembre en Panamá?

Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Cada 10 de noviembre , Panamá recuerda uno de los acontecimientos más importantes de su historia: el Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos, ocurrido en 1821, cuando sus habitantes se levantaron contra el dominio colonial español y dieron impulso a los movimientos independentistas en otras regiones del país.

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Esta fecha representa un símbolo de libertad y valentía, cuyo significado permanece en la memoria histórica de los panameños.

¿Por qué se conmemora el 10 de noviembre?

La fecha recuerda el levantamiento popular protagonizado por los habitantes de La Villa de Los Santos contra las autoridades españolas. Este movimiento fue uno de los acontecimientos que impulsaron el proceso independentista en el territorio panameño.

El levantamiento motivó a otras poblaciones del interior a manifestarse a favor de la libertad, en un proceso que culminó el 28 de noviembre de 1821 con la Independencia de Panamá de España.

Conmemoración del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos. TReporta

Rufina Alfaro y su relación con el Primer Grito de Independencia

La tradición histórica relaciona este acontecimiento con la figura de Rufina Alfaro, a quien se le atribuye haber colaborado con los patriotas al proporcionar información estratégica que habría facilitado la toma del cuartel español.

Su participación forma parte de los relatos populares que rodean el movimiento independentista y la han convertido en una figura emblemática de la historia de La Villa de Los Santos.

¿Cómo se celebra el 10 de noviembre en Panamá?

La Villa de Los Santos es el principal escenario de esta conmemoración. Sin embargo, la fecha también se celebra en diferentes puntos del país con actividades culturales y desfiles patrióticos.

Entre las tradiciones destacan las bandas musicales, las tunas, los tambores y las carretas, que representan parte de las costumbres y expresiones culturales de la región santeña.

Durante esta jornada, los panameños también participan en actividades que rinden homenaje a quienes impulsaron los movimientos de libertad y contribuyeron al proceso de independencia.

Desfiles, tunas y tradiciones marcan esta celebración cada 10 de noviembre. TReporta

¿El 10 de noviembre es feriado en Panamá?

Sí. El 10 de noviembre es un día de descanso obligatorio en Panamá, en conmemoración del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

La fecha forma parte de las celebraciones patrias del mes de noviembre, cuando el país recuerda acontecimientos fundamentales para la construcción de su identidad nacional.

¿Cómo se celebrará el 10 de noviembre en Panamá este 2026?

La conmemoración del 10 de noviembre tendrá un carácter diferente en 2026, debido al terremoto registrado el pasado 9 de octubre, que afectó principalmente a la región de Azuero.

Como muestra de solidaridad con las familias damnificadas, este año no se realizarán los tradicionales desfiles de carretas en algunas localidades. En su lugar, se organizarán actividades de apoyo humanitario, entre ellas una caravana de solidaridad para llevar donaciones a los santeños afectados por el sismo.

La iniciativa busca recolectar alimentos, agua, artículos de higiene y otros insumos de primera necesidad para contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas.