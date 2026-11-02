Lluvias intensas, tormentas eléctricas ¿Cómo estará el clima en Panamá hoy 2 de noviembre?

Panamá tendrá una jornada de clima inestable este lunes 2 de noviembre de 2026, con pronóstico de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento de moderadas a fuertes, según el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

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¿Qué condiciones climáticas se esperan para hoy?

De acuerdo con el informe meteorológico, entre los fenómenos previstos para este lunes se encuentran:

Lluvias intensas en distintos sectores del territorio nacional.

Tormentas eléctricas de intensidad moderada a fuerte.

Ráfagas de viento de moderadas a fuertes.

El @Sinaproc_Panama reitera que se mantiene vigente un aviso de prevención por lluvias y tormentas en gran parte del territorio nacional, hasta el 3 de noviembre.



DetallA que se pronostican lluvias en Veraguas, Herrera, Los Santos, Coclé, Panamá Centro y el Este del país.… pic.twitter.com/C5AceZeO45 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

¿Qué precauciones debe tomar la población?

Ante el pronóstico de lluvias y tormentas eléctricas, se recomienda evitar permanecer en espacios abiertos durante las descargas eléctricas, alejarse de árboles y estructuras que puedan representar un peligro y asegurar objetos que puedan ser desplazados por los fuertes vientos.

Asimismo, se aconseja evitar cruzar ríos, quebradas o calles inundadas y mantenerse informado a través de los canales oficiales.

Las autoridades reiteran la importancia de mantenerse pendientes de las condiciones del tiempo y de los avisos que puedan emitirse durante la jornada, especialmente ante la posibilidad de lluvias intensas y tormentas eléctricas en el país.