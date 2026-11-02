Cámaras captan presunto asalto a tres personas en Calle Belén, San Francisco

Un presunto asalto a tres personas en Calle Belén, corregimiento de San Francisco, en la ciudad de Panamá, quedó registrado por cámaras de videovigilancia.
Presunto asalto en Calle Belén queda grabado en cámaras
El incidente se registró en Calle Belén, una vía ubicada en el corregimiento de San Francisco, donde las cámaras de seguridad captaron la actuación de los dos individuos.
Hasta el momento, no se ha confirmado si las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias ni si alguna resultó herida durante el incidente.
¿Qué se sabe sobre los responsables del presunto asalto?
Por ahora, no se cuenta con información oficial sobre la identidad de los dos sujetos encapuchados ni sobre posibles aprehensiones relacionadas con el hecho.
Tampoco se ha precisado la fecha y hora exactas del incidente.
Se espera que las autoridades correspondientes brinden mayores detalles para esclarecer lo ocurrido.