Panamá Nacionales -  2 de noviembre de 2026 - 08:19

Cámaras captan presunto asalto a tres personas en Calle Belén, San Francisco

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que dos sujetos encapuchados sometieron a tres personas durante un presunto asalto en San Francisco.

Cámaras captan presunto asalto a tres personas 

Cámaras captan presunto asalto a tres personas 

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un presunto asalto a tres personas en Calle Belén, corregimiento de San Francisco, en la ciudad de Panamá, quedó registrado por cámaras de videovigilancia.

En las imágenes se observa el momento en que dos sujetos encapuchados someten a tres personas, en un hecho que ha sido señalado como un posible robo.

Presunto asalto en Calle Belén queda grabado en cámaras

El incidente se registró en Calle Belén, una vía ubicada en el corregimiento de San Francisco, donde las cámaras de seguridad captaron la actuación de los dos individuos.

Hasta el momento, no se ha confirmado si las víctimas fueron despojadas de sus pertenencias ni si alguna resultó herida durante el incidente.

¿Qué se sabe sobre los responsables del presunto asalto?

Por ahora, no se cuenta con información oficial sobre la identidad de los dos sujetos encapuchados ni sobre posibles aprehensiones relacionadas con el hecho.

Tampoco se ha precisado la fecha y hora exactas del incidente.

Se espera que las autoridades correspondientes brinden mayores detalles para esclarecer lo ocurrido.

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