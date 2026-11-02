Mulino anuncia sanción de dos importantes leyes: nuevos descuentos para jubilados y Presupuesto 2027

El presidente de la República, José Raúl Mulino , reiteró que sancionará este lunes 2 de noviembre los proyectos de ley 746 y 644, que contemplan nuevos beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores, así como el Presupuesto General del Estado para 2027, por B/.35,111.7 millones.

Ambas iniciativas fueron aprobadas en tercer debate por la Asamblea Nacional durante la última semana de octubre y quedaron pendientes de la sanción presidencial.

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Mulino sancionará proyecto de ley 746 que amplía beneficios para jubilados

El proyecto de ley 746 modifica y adiciona artículos a la Ley 6 del 16 de junio de 1987, con el objetivo de actualizar los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.

“Logramos dar un paso, un paso importante, que sobre todo se dirige a la salud de los nuestros”, Guillermo Cortés, dirigente de los jubilados, aplaudió la aprobación del proyecto de Ley 746 que amplía los descuentos a jubilados, pensionados y adultos mayores, y dijo que confía… pic.twitter.com/Ntq8xnmB0v — Telemetro Reporta (@TReporta) November 2, 2026

La iniciativa contempla medidas destinadas a reducir gastos relacionados con la salud, la asistencia médica, la movilidad y las condiciones de vida de sus beneficiarios.

Entre las disposiciones figuran descuentos en medicamentos, consultas médicas, servicios de salud, equipos de asistencia y otros bienes y servicios contemplados en el documento aprobado.

Mulino recordó que anteriormente había devuelto la iniciativa a la Asamblea Nacional con observaciones y que posteriormente se alcanzaron acuerdos sobre su contenido.

“Yo lo devolví (en su momento, el proyecto a la Asamblea) con algunas observaciones y con los diputados y con los viejitos hablamos. Así que yo espero que esté todo ahí y para adelante. Vamos a firmarlo mañana (lunes)”, expresó el mandatario. “Yo lo devolví (en su momento, el proyecto a la Asamblea) con algunas observaciones y con los diputados y con los viejitos hablamos. Así que yo espero que esté todo ahí y para adelante. Vamos a firmarlo mañana (lunes)”, expresó el mandatario.

De acuerdo con el texto aprobado, las nuevas disposiciones comenzarán a regir seis meses después de su promulgación, por lo que los beneficios no entrarán en vigencia inmediatamente después de la sanción.

Presupuesto General del Estado 2027: ¿cuánto se destinará a inversión?

Por otra parte, el presidente anunció que sancionará el proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones.

Según las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional, los recursos se distribuyen de la siguiente manera:

B/.12,839.7 millones para inversiones , equivalentes al 36.6% del presupuesto.

B/.22,272 millones para funcionamiento, que representan el 63.4% del total.

El presupuesto contempla recursos para programas y proyectos en sectores como salud, educación, infraestructura pública, seguridad y atención social.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que el proyecto busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.

Presupuesto 2027 incluye ajustes por $186.83 millones

El documento aprobado también incorpora modificaciones por B/.186.83 millones, avaladas por el Órgano Ejecutivo a partir de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Estos ajustes incluyen redistribuciones de recursos destinadas a fortalecer las asignaciones de distintas instituciones y atender necesidades prioritarias.

Las modificaciones no alteran el monto global del presupuesto, que se mantiene en B/.35,111.7 millones.

Con la sanción presidencial anunciada, ambos proyectos avanzarán hacia los trámites correspondientes para su promulgación y entrada en vigencia.