Mulino anuncia sanción de dos importantes leyes: nuevos descuentos para jubilados y Presupuesto 2027

El presidente de la República, José Raúl Mulino, reiteró que sancionará este lunes 2 de noviembre los proyectos de ley 746 y 644, que contemplan nuevos beneficios para jubilados, pensionados y adultos mayores, así como el Presupuesto General del Estado para 2027, por B/.35,111.7 millones.
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Mulino sancionará proyecto de ley 746 que amplía beneficios para jubilados
El proyecto de ley 746 modifica y adiciona artículos a la Ley 6 del 16 de junio de 1987, con el objetivo de actualizar los beneficios para jubilados, pensionados y personas de la tercera edad en Panamá.
La iniciativa contempla medidas destinadas a reducir gastos relacionados con la salud, la asistencia médica, la movilidad y las condiciones de vida de sus beneficiarios.
Entre las disposiciones figuran descuentos en medicamentos, consultas médicas, servicios de salud, equipos de asistencia y otros bienes y servicios contemplados en el documento aprobado.
Mulino recordó que anteriormente había devuelto la iniciativa a la Asamblea Nacional con observaciones y que posteriormente se alcanzaron acuerdos sobre su contenido.
De acuerdo con el texto aprobado, las nuevas disposiciones comenzarán a regir seis meses después de su promulgación, por lo que los beneficios no entrarán en vigencia inmediatamente después de la sanción.
Presupuesto General del Estado 2027: ¿cuánto se destinará a inversión?
Por otra parte, el presidente anunció que sancionará el proyecto de ley 644, que establece el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal 2027, por un monto de B/.35,111.7 millones.
Según las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional, los recursos se distribuyen de la siguiente manera:
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B/.12,839.7 millones para inversiones, equivalentes al 36.6% del presupuesto.
B/.22,272 millones para funcionamiento, que representan el 63.4% del total.
El presupuesto contempla recursos para programas y proyectos en sectores como salud, educación, infraestructura pública, seguridad y atención social.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) destacó que el proyecto busca fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos estatales.
Presupuesto 2027 incluye ajustes por $186.83 millones
El documento aprobado también incorpora modificaciones por B/.186.83 millones, avaladas por el Órgano Ejecutivo a partir de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Estos ajustes incluyen redistribuciones de recursos destinadas a fortalecer las asignaciones de distintas instituciones y atender necesidades prioritarias.
Las modificaciones no alteran el monto global del presupuesto, que se mantiene en B/.35,111.7 millones.
Con la sanción presidencial anunciada, ambos proyectos avanzarán hacia los trámites correspondientes para su promulgación y entrada en vigencia.