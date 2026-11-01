Tres niños cumplen su sueño de ser policías por un día en Panamá

Entre sonrisas, emoción y entusiasmo, tres niños cumplieron su sueño de convertirse en policías por un día , durante una actividad especial desarrollada en la Zona Policial Metro Oeste , según informó la Policía Nacional de Panamá.

Los pequeños tuvieron la oportunidad de vestir el uniforme policial y vivir una experiencia que les permitió acercarse a la labor de los agentes de seguridad.

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Policía Nacional hace realidad el sueño de tres niños

La actividad estuvo marcada por la alegría de los participantes, quienes pudieron experimentar por un día lo que significa portar el uniforme de la institución.

En medio de sonrisas y mucha emoción, tres niños cumplieron su sueño de vestir el uniforme y convertirse en policías por un día, en la Zona Policial Metro Oeste.



“Sus ojos llenos de emoción y sus sonrisas nos recuerdan que no hay sueño demasiado pequeño cuando se lleva en el… pic.twitter.com/BdfJ4nj9xb — Telemetro Reporta (@TReporta) November 1, 2026

A través de sus redes sociales, la Policía Nacional compartió el emotivo momento y destacó la importancia de fomentar los sueños y aspiraciones de los más pequeños.

“Sus ojos llenos de emoción y sus sonrisas nos recuerdan que no hay sueño demasiado pequeño cuando se lleva en el corazón. Hoy celebramos su alegría y la esperanza que representan para el futuro de Panamá. ¡Que nunca dejen de soñar!”, expresó la institución. “Sus ojos llenos de emoción y sus sonrisas nos recuerdan que no hay sueño demasiado pequeño cuando se lleva en el corazón. Hoy celebramos su alegría y la esperanza que representan para el futuro de Panamá. ¡Que nunca dejen de soñar!”, expresó la institución.

Una experiencia especial para los pequeños

La jornada permitió que los tres niños disfrutaran de una experiencia simbólica como integrantes de la Policía Nacional, en un ambiente de alegría y entusiasmo.

La institución resaltó la emoción de los participantes y compartió un mensaje de motivación para que continúen persiguiendo sus sueños.