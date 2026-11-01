Tres niños cumplen su sueño de ser policías por un día en Panamá

Entre sonrisas, emoción y entusiasmo, tres niños cumplieron su sueño de convertirse en policías por un día, durante una actividad especial desarrollada en la Zona Policial Metro Oeste, según informó la Policía Nacional de Panamá.
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Policía Nacional hace realidad el sueño de tres niños
La actividad estuvo marcada por la alegría de los participantes, quienes pudieron experimentar por un día lo que significa portar el uniforme de la institución.
A través de sus redes sociales, la Policía Nacional compartió el emotivo momento y destacó la importancia de fomentar los sueños y aspiraciones de los más pequeños.
Una experiencia especial para los pequeños
La jornada permitió que los tres niños disfrutaran de una experiencia simbólica como integrantes de la Policía Nacional, en un ambiente de alegría y entusiasmo.
La institución resaltó la emoción de los participantes y compartió un mensaje de motivación para que continúen persiguiendo sus sueños.