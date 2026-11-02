Horario del Metro de Panamá cambia esta semana: A qué hora abrirá y cerrará

El Metro de Panamá anunció cambios en su horario de operaciones durante las Fiestas Patrias de noviembre de 2026, por lo que los usuarios deberán tomar precauciones al momento de planificar sus desplazamientos.

La entidad informó que los días 3, 4, 5, 10 y 28 de noviembre el servicio de transporte funcionará en un horario especial, desde las 7:00 a.m. hasta las 10:00 p.m.

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¿Qué días cambiará el horario del Metro de Panamá en noviembre?

De acuerdo con la programación anunciada, el Metro operará en el siguiente horario durante cinco fechas de noviembre:

Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia.

Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios.

Jueves 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia.

Martes 10 de noviembre: Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos.

Sábado 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España.

Durante estas fechas, el servicio comenzará a las 7:00 a.m. y finalizará a las 10:00 p.m., según el calendario divulgado por la empresa.

¿Cuál es el horario habitual del Metro de Panamá?

Fuera de las fechas anunciadas, el Metro de Panamá mantendrá su horario regular de operaciones:

Lunes a viernes: de 5:00 a.m. a 11:00 p.m.

Sábados: de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.

Domingos: de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.

La empresa exhortó a los usuarios a organizar sus viajes con anticipación y tomar en cuenta los cambios de horario durante las celebraciones patrias.

Asimismo, recomendó mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer cualquier actualización relacionada con el servicio.