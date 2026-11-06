Olga Tañón rinde emotivo homenaje a Selena Quintanilla durante los Premios HEAT 2026.

La cantante puertorriqueña Olga Tañón protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios HEAT Latin Music Awards 2026, celebrados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, México, al rendir un homenaje a la fallecida artista estadounidense de raíces mexicanas Selena Quintanilla.
El tributo formó parte de una ceremonia dedicada a celebrar la música latina y recordar a figuras que dejaron una huella en la industria musical.
¿Quién es Olga Tañón, la cantante que homenajeó a Selena Quintanilla?
Olga Tañón es una cantante puertorriqueña reconocida internacionalmente por su trayectoria en el merengue, la música tropical y el pop latino.
Conocida como la Mujer de Fuego, comenzó a consolidar su carrera como solista durante la década de 1990 y se convirtió en una de las voces femeninas más representativas de la música tropical.
Entre sus canciones más conocidas se encuentran Es mentiroso, Muchacho malo, Basta ya y Cómo olvidar.
A lo largo de su trayectoria ha publicado 25 álbumes y logrado posicionar 27 canciones entre los primeros diez lugares de la radio tropical, según los datos difundidos por la organización de los Premios HEAT.
¿Quién fue Selena Quintanilla y por qué es recordada?
Selena Quintanilla-Pérez fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana, nacida el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas.
Conocida mundialmente como la Reina del Tex-Mex, alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 gracias a su interpretación de música tejana, cumbia y pop latino.
Su carrera ayudó a popularizar la música tejana entre nuevas audiencias y abrió camino para otras artistas latinas en la industria musical estadounidense.
Entre sus canciones más recordadas destacan:
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Como la flor
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Amor prohibido
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Bidi bidi bom bom
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No me queda más
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Si una vez