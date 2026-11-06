Olga Tañón rinde emotivo homenaje a Selena Quintanilla durante los Premios HEAT 2026.

La cantante puertorriqueña Olga Tañón protagonizó uno de los momentos más emotivos de los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 , celebrados el jueves 5 de noviembre en Puerto Vallarta, Jalisco, México, al rendir un homenaje a la fallecida artista estadounidense de raíces mexicanas Selena Quintanilla.

Durante su presentación, la intérprete de merengue cantó Como la flor, uno de los temas más emblemáticos de Selena, mientras el rostro de la recordada Reina del Tex-Mex aparecía proyectado en las pantallas del escenario.

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El tributo formó parte de una ceremonia dedicada a celebrar la música latina y recordar a figuras que dejaron una huella en la industria musical.

¿Quién es Olga Tañón, la cantante que homenajeó a Selena Quintanilla?

Olga Tañón es una cantante puertorriqueña reconocida internacionalmente por su trayectoria en el merengue, la música tropical y el pop latino.

Conocida como la Mujer de Fuego, comenzó a consolidar su carrera como solista durante la década de 1990 y se convirtió en una de las voces femeninas más representativas de la música tropical.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran Es mentiroso, Muchacho malo, Basta ya y Cómo olvidar.

A lo largo de su trayectoria ha publicado 25 álbumes y logrado posicionar 27 canciones entre los primeros diez lugares de la radio tropical, según los datos difundidos por la organización de los Premios HEAT.

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¿Quién fue Selena Quintanilla y por qué es recordada?

Selena Quintanilla-Pérez fue una cantante estadounidense de ascendencia mexicana, nacida el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas.

Conocida mundialmente como la Reina del Tex-Mex, alcanzó gran popularidad durante las décadas de 1980 y 1990 gracias a su interpretación de música tejana, cumbia y pop latino.

Su carrera ayudó a popularizar la música tejana entre nuevas audiencias y abrió camino para otras artistas latinas en la industria musical estadounidense.

Entre sus canciones más recordadas destacan:

Como la flor

Amor prohibido

Bidi bidi bom bom

No me queda más

Si una vez