Lista completa de ganadores de los Heat Latin Music Awards en México.

Los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 reunieron a destacados exponentes de la música latina en Jalisco, México, donde se reconoció a los artistas, compositores, productores y creadores de contenido que sobresalieron en diferentes categorías.

Estos son los artistas y producciones que recibieron galardones en las 30 categorías de los Heat Latin Music Awards al estilo Jalisco 2026:

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Álbum del Año: ¡Vida México!, Carlos Rivera.

Artista Revelación: Yeri Mua.

Canción del Año: La Villa, Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

Compositor del Año: Gian Marco.

Director de Videoclips del Año: Rodrigo Films.

DJ del Año: Juan Magán.

Fandom del Año: VibraPerversa, seguidores de La Perversa.

Influencer del Año: Aaron Mercury.

Mejor Artista Femenino: Karol G.

Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera.

Mejor Artista Pop: Ha*Ash.

Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme.

Mejor Artista Regional Popular: Jessi Uribe.

Mejor Artista Región Andina: Dayanara.

Mejor Artista Región Norte: Gabito Ballesteros.

Mejor Artista Región Sur: Cazzu.

Mejor Artista Rock: Maná.

Mejor Artista Salsa: Brunella Torpoco.

Mejor Artista Tropical: Grupo 5.

Mejor Artista Urbano: Arcángel.

Mejor Artista Urbano Dominicano: Yailin La Más Viral.

Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas: Zoo, Shakira (Zootopia 2).

Mejor Canción Religiosa: Ayer hablé con Dios, Corridos del Rey.

Mejor Canción Viral: Dichavate, Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador.

Mejor Colaboración: Así fue, Arthur Hanlon y Thalía.

Mejor Contenido en Plataforma: Karime Kooler.

Mejor Grupo o Banda: Ha*Ash.

Mejor Video: Sin despedida, Carlos Rivera y Alejandro Fernández.

Productor del Año: Ovy On The Drums.

Promesa Musical: Mario Girón.

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¿Quiénes recibieron reconocimientos especiales en los Premios HEAT 2026?

Además de los premios competitivos, la ceremonia incluyó siete reconocimientos especiales para artistas y personalidades destacadas por sus trayectorias y aportes a la industria del entretenimiento.

Los homenajeados fueron:

Premio Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules.

Premio Trayectoria Musical: Banda MS de Sergio Lizárraga.

Artista Oro: Gloria Trevi.

Premio Trayectoria Musical: Piso 21.

Premio Trayectoria Musical: Olga Tañón.

Premio Trayectoria: Don René Camacho, de La Arrolladora Banda El Limón.

Premio Trayectoria en Creación de Contenido: Marko.

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Estos reconocimientos destacaron carreras artísticas desarrolladas en géneros como la música tropical, regional mexicana, pop y urbana, además del trabajo de creadores de contenido digital.