Lista completa de ganadores de los Heat Latin Music Awards en México.

Los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 reunieron a destacados exponentes de la música latina en Jalisco, México, donde se reconoció a los artistas, compositores, productores y creadores de contenido que sobresalieron en diferentes categorías.
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Álbum del Año: ¡Vida México!, Carlos Rivera.
Artista Revelación: Yeri Mua.
Canción del Año: La Villa, Ryan Castro, Kapo y Gangsta.
Compositor del Año: Gian Marco.
Director de Videoclips del Año: Rodrigo Films.
DJ del Año: Juan Magán.
Fandom del Año: VibraPerversa, seguidores de La Perversa.
Influencer del Año: Aaron Mercury.
Mejor Artista Femenino: Karol G.
Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera.
Mejor Artista Pop: Ha*Ash.
Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme.
Mejor Artista Regional Popular: Jessi Uribe.
Mejor Artista Región Andina: Dayanara.
Mejor Artista Región Norte: Gabito Ballesteros.
Mejor Artista Región Sur: Cazzu.
Mejor Artista Rock: Maná.
Mejor Artista Salsa: Brunella Torpoco.
Mejor Artista Tropical: Grupo 5.
Mejor Artista Urbano: Arcángel.
Mejor Artista Urbano Dominicano: Yailin La Más Viral.
Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas: Zoo, Shakira (Zootopia 2).
Mejor Canción Religiosa: Ayer hablé con Dios, Corridos del Rey.
Mejor Canción Viral: Dichavate, Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador.
Mejor Colaboración: Así fue, Arthur Hanlon y Thalía.
Mejor Contenido en Plataforma: Karime Kooler.
Mejor Grupo o Banda: Ha*Ash.
Mejor Video: Sin despedida, Carlos Rivera y Alejandro Fernández.
Productor del Año: Ovy On The Drums.
Promesa Musical: Mario Girón.
¿Quiénes recibieron reconocimientos especiales en los Premios HEAT 2026?
Además de los premios competitivos, la ceremonia incluyó siete reconocimientos especiales para artistas y personalidades destacadas por sus trayectorias y aportes a la industria del entretenimiento.
Los homenajeados fueron:
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Premio Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules.
Premio Trayectoria Musical: Banda MS de Sergio Lizárraga.
Artista Oro: Gloria Trevi.
Premio Trayectoria Musical: Piso 21.
Premio Trayectoria Musical: Olga Tañón.
Premio Trayectoria: Don René Camacho, de La Arrolladora Banda El Limón.
Premio Trayectoria en Creación de Contenido: Marko.
Estos reconocimientos destacaron carreras artísticas desarrolladas en géneros como la música tropical, regional mexicana, pop y urbana, además del trabajo de creadores de contenido digital.