Heat Latin Music Awards Entretenimiento -  6 de noviembre de 2026 - 17:29

Lista completa de ganadores de los Heat Latin Music Awards en México

Carlos Rivera, Karol G, Yeri Mua, Ha*Ash y Juan Magán figuran entre los ganadores de los Premios HEAT 2026, celebrados en Jalisco, México.

Lista completa de ganadores de los Heat Latin Music Awards en México.

Lista completa de ganadores de los Heat Latin Music Awards en México.

Cortesía Prensa HEAT
Ana Canto
Por Ana Canto

Los Premios HEAT Latin Music Awards 2026 reunieron a destacados exponentes de la música latina en Jalisco, México, donde se reconoció a los artistas, compositores, productores y creadores de contenido que sobresalieron en diferentes categorías.

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Lista completa de ganadores de los Premios HEAT 2026

Estos son los artistas y producciones que recibieron galardones en las 30 categorías de los Heat Latin Music Awards al estilo Jalisco 2026:

  • Álbum del Año: ¡Vida México!, Carlos Rivera.

  • Artista Revelación: Yeri Mua.

  • Canción del Año: La Villa, Ryan Castro, Kapo y Gangsta.

  • Compositor del Año: Gian Marco.

  • Director de Videoclips del Año: Rodrigo Films.

  • DJ del Año: Juan Magán.

  • Fandom del Año: VibraPerversa, seguidores de La Perversa.

  • Influencer del Año: Aaron Mercury.

  • Mejor Artista Femenino: Karol G.

  • Mejor Artista Masculino: Carlos Rivera.

  • Mejor Artista Pop: Ha*Ash.

  • Mejor Artista Regional Mexicano: Grupo Firme.

  • Mejor Artista Regional Popular: Jessi Uribe.

  • Mejor Artista Región Andina: Dayanara.

  • Mejor Artista Región Norte: Gabito Ballesteros.

  • Mejor Artista Región Sur: Cazzu.

  • Mejor Artista Rock: Maná.

  • Mejor Artista Salsa: Brunella Torpoco.

  • Mejor Artista Tropical: Grupo 5.

  • Mejor Artista Urbano: Arcángel.

  • Mejor Artista Urbano Dominicano: Yailin La Más Viral.

  • Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas: Zoo, Shakira (Zootopia 2).

  • Mejor Canción Religiosa: Ayer hablé con Dios, Corridos del Rey.

  • Mejor Canción Viral: Dichavate, Ya Ice Dilan, Rey Tony y Helabusador.

  • Mejor Colaboración: Así fue, Arthur Hanlon y Thalía.

  • Mejor Contenido en Plataforma: Karime Kooler.

  • Mejor Grupo o Banda: Ha*Ash.

  • Mejor Video: Sin despedida, Carlos Rivera y Alejandro Fernández.

  • Productor del Año: Ovy On The Drums.

  • Promesa Musical: Mario Girón.

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¿Quiénes recibieron reconocimientos especiales en los Premios HEAT 2026?

Además de los premios competitivos, la ceremonia incluyó siete reconocimientos especiales para artistas y personalidades destacadas por sus trayectorias y aportes a la industria del entretenimiento.

Los homenajeados fueron:

  • Premio Trayectoria Musical: Los Ángeles Azules.

  • Premio Trayectoria Musical: Banda MS de Sergio Lizárraga.

  • Artista Oro: Gloria Trevi.

  • Premio Trayectoria Musical: Piso 21.

  • Premio Trayectoria Musical: Olga Tañón.

  • Premio Trayectoria: Don René Camacho, de La Arrolladora Banda El Limón.

  • Premio Trayectoria en Creación de Contenido: Marko.

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Estos reconocimientos destacaron carreras artísticas desarrolladas en géneros como la música tropical, regional mexicana, pop y urbana, además del trabajo de creadores de contenido digital.

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