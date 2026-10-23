Calle 7 Panamá: Kenneth y Jadis son eliminados de la etapa verde.

La competencia de Calle 7 Panamá continúa dejando momentos decisivos en su camino hacia la gran final tras cuatro días de enfrentamientos. Este viernes 23 de octubre de 2026, durante el segundo día de la etapa verde, quedaron eliminados Kenneth y Jadis, tras ubicarse en las últimas posiciones de la tabla. Mientras tanto, Bryan y Bolt, Isabella y Khatiana, destacaron como los ganadores de la jornada.

Durante la etapa verde, los competidores deberán acumular puntos en cada jornada para mantenerse en la competencia y avanzar hacia la semifinal.

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De acuerdo con la dinámica anunciada, los participantes con los puntajes más bajos de cada categoría deberán enfrentarse para definir quién continúa y quién abandona la temporada.

La eliminación diaria de un competidor masculino y una femenina aumentará la presión sobre los participantes, quienes tendrán que mejorar sus resultados para evitar quedar en las últimas posiciones.

¿Quiénes fueron eliminados de Calle 7 Panamá este viernes 23 de octubre?

Los primeros eliminados de la etapa verde fueron:

Jadis, en la categoría femenina.

Kenneth, en la categoría masculina.

Ambos participantes quedaron fuera de la competencia durante la jornada de este viernes, luego de ubicarse entre los puntajes más bajos.