Panamá Nacionales -  23 de octubre de 2026 - 17:42

VIDEO | EN VIVO: conferencia del Gobierno Nacional tras Emergencia Nacional por terremoto

El Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en las labores que se llevan a cabo en el país tras el terremoto.

Conferencia del Gobierno Nacional tras Emergencia Nacional por terremoto.

Conferencia del Gobierno Nacional tras Emergencia Nacional por terremoto.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este viernes 23 octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas, carreteras y adecuaciones en instalaciones de salud tras nueve días del terremoto, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.

VIDEO | EN VIVO: Conferencia de prensa del 23 de octubre del Gobierno Nacional

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