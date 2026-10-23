Este viernes 23 octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas, carreteras y adecuaciones en instalaciones de salud tras nueve días del terremoto, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.
Panamá Nacionales - 23 de octubre de 2026 - 17:42
VIDEO | EN VIVO: conferencia del Gobierno Nacional tras Emergencia Nacional por terremoto
El Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en las labores que se llevan a cabo en el país tras el terremoto.
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