Este domingo 18 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas, carreteras y adecuaciones en instalaciones de salud tras nueve días del terremoto, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.
Panamá Nacionales - 18 de octubre de 2026 - 18:36
VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional anuncia retorno a clases
El Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en las labores que se llevan a cabo en el país tras el terremoto.
Le podría interesar: IMA aclara polémica por compra de queso y reporta ayuda a 146 mil personas tras el terremoto
En esta nota: