Panamá Nacionales -  18 de octubre de 2026 - 18:36

VIDEO | EN VIVO: Gobierno Nacional anuncia retorno a clases

El Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en las labores que se llevan a cabo en el país tras el terremoto.

Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa tras terremoto.

Gobierno Nacional brinda conferencia de prensa tras terremoto.

Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

Este domingo 18 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas, carreteras y adecuaciones en instalaciones de salud tras nueve días del terremoto, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.

VIDEO | EN VIVO: Conferencia de prensa del 18 de octubre del Gobierno Nacional

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