Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 17:52

VIDEO | EN VIVO: conferencia del Gobierno Nacional tras Emergencia Nacional por terremoto

El Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para difundir los avances en las labores que se llevan a cabo en el país tras el terremoto.

conferencia del Gobierno Nacional.

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Presidencia
Ana Canto
Por Ana Canto

Este lunes 19 de octubre de 2026, el Gobierno Nacional se dirigirá a la nación para informar sobre los avances en la reconstrucción de viviendas, carreteras y adecuaciones en instalaciones de salud tras nueve días del terremoto, que ocasionó daños en distintas comunidades del país.

VIDEO | EN VIVO: Conferencia de prensa del 19 de octubre del Gobierno Nacional

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