Calle 7 Panamá Nacionales -  19 de octubre de 2026 - 17:14

Hospital Anita Moreno reanudará todas las consultas externas este martes

El Hospital de Azuero Anita Moreno retomará todas las consultas externas este martes 20 de octubre, informó el Minsa tras las revisiones por el terremoto.

Hospital Anita Moreno del MINSA.

Hospital Anita Moreno del MINSA.

MINSA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que el Hospital Anita Moreno reanudará todas las atenciones del servicio de consulta externa a partir del martes 20 de octubre de 2026, luego de las revisiones realizadas en las instalaciones tras el terremoto del pasado 9 de octubre.

La medida forma parte del proceso de recuperación de los servicios hospitalarios.

La institución también confirmó que este lunes 19 de octubre se retomaron los tratamientos de quimioterapia, mientras que el cuarto de urgencias continúa funcionando las 24 horas del día.

¿Qué servicios estarán disponibles en el Hospital Anita Moreno?

De acuerdo con el Minsa, el hospital mantiene operativos varios servicios médicos y restablecerá la atención completa de consulta externa este martes.

Los servicios confirmados son:

  • Consulta externa

  • Quimioterapia

  • Cuarto de urgencias

  • Hospitalización

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