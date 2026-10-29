EN VIVO | Calle 7 Panamá gran final de la temporada 28 está noche

La esperada final de la vigésima octava temporada de Calle 7 Panamá está aquí y promete una batalla llena de adrenalina. Después de semanas de intensa competencia, solo dos competidores se alzarán con la victoria para convertirse en el nuevo campeón y la nueva campeona del programa. Los finalistas que buscarán conquistar el título son Mini Bol, Zory, Raciel e Isabela, quienes darán todo en esta última prueba para demostrar quiénes son los mejores de la temporada.