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Calle 7 Calle 7 -  29 de octubre de 2026 - 19:30

EN VIVO | Calle 7 Panamá gran final de la temporada 28 está noche

Mini Bol, Zory, Raciel e Isabela se enfrentan en la gran final de Calle 7 Panamá, temporada 28, en busca del título.

Gran Final de la temporada 28 de Calle 7 Panamá.

Gran Final de la temporada 28 de Calle 7 Panamá.

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Orlanys Castellano
Por Orlanys Castellano

La esperada final de la vigésima octava temporada de Calle 7 Panamá está aquí y promete una batalla llena de adrenalina. Después de semanas de intensa competencia, solo dos competidores se alzarán con la victoria para convertirse en el nuevo campeón y la nueva campeona del programa. Los finalistas que buscarán conquistar el título son Mini Bol, Zory, Raciel e Isabela, quienes darán todo en esta última prueba para demostrar quiénes son los mejores de la temporada.

EN VIVO | Calle 7 Panamá: gran final de la temporada 28

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