Panamá Nacionales -  13 de noviembre de 2026 - 11:24

Migración retiene en Puerto Obaldía a argentino con condena pendiente de 13 años por homicidio agravado

El Servicio Nacional de Migración retuvo en Puerto Obaldía a un ciudadano argentino con una condena pendiente de 13 años por homicidio agravado.

Migración retiene en Puerto Obaldía a argentino.

Migración retiene en Puerto Obaldía a argentino.

Ana Canto
Por Ana Canto

Un ciudadano de nacionalidad argentina, que mantiene una condena pendiente de 13 años de prisión por homicidio agravado, fue retenido por inspectores del Servicio Nacional de Migración (SNM) en el puesto de control de Puerto Obaldía, en la comarca Guna Yala, según informó la institución.

La retención se produjo luego de que los funcionarios migratorios detectaran una alerta judicial vigente contra el extranjero durante las labores de verificación.

Migración detectó alerta judicial contra ciudadano argentino

De acuerdo con el Servicio Nacional de Migración, las verificaciones también permitieron confirmar que el ciudadano mantiene antecedentes por el delito de portación ilegal de arma de guerra.

La institución detalló que, tras detectar la alerta judicial, los inspectores procedieron con la retención del extranjero para realizar los trámites correspondientes.

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