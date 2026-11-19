El Cine Universitario de la Universidad de Panamá presentará una Muestra de Cine Iberoamericano del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026, con películas de ocho países y entrada completamente gratuita. La actividad busca acercar al público panameño a distintas producciones cinematográficas de Iberoamérica.

La muestra es organizada por el Cine Universitario del Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU), adscrito a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, en conjunto con la Embajada de España y el Centro Cultural de España.

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¿Cuándo y dónde será la Muestra de Cine Iberoamericano?

Las proyecciones se realizarán bajo el siguiente calendario general:

Fechas: del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026.

Horarios habituales: 3:00 p. m., 5:00 p. m. y 7:00 p. m.

Inauguración: 6:30 p. m.

Entrada: gratuita.

Lugar: Cine Universitario, Campus Central de la Universidad de Panamá.

La sala está ubicada en la calle principal del Campus Central, después de la Caja de Ahorros y frente al patio de la Facultad de Humanidades.

¿Qué países participarán en la muestra de cine?

La programación contará con producciones cinematográficas de ocho países:

Argentina.

Colombia.

Ecuador.

España.

México.

Panamá.

Perú.

Portugal.

Las embajadas participantes colaborarán con la presentación de sus películas, mientras que la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (DICINE), del Ministerio de Cultura, facilitará las producciones panameñas.

¿Dónde consultar la cartelera de películas?

Las personas interesadas podrán consultar los títulos y horarios específicos de cada función a través de los canales oficiales del Cine Universitario:

La muestra busca fortalecer la difusión del cine iberoamericano y promover el intercambio cultural mediante el acceso gratuito a producciones de distintos países.