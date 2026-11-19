El Cine Universitario de la Universidad de Panamá presentará una Muestra de Cine Iberoamericano del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026, con películas de ocho países y entrada completamente gratuita. La actividad busca acercar al público panameño a distintas producciones cinematográficas de Iberoamérica.
¿Cuándo y dónde será la Muestra de Cine Iberoamericano?
Las proyecciones se realizarán bajo el siguiente calendario general:
-
Fechas: del lunes 23 al viernes 27 de noviembre de 2026.
Horarios habituales: 3:00 p. m., 5:00 p. m. y 7:00 p. m.
Inauguración: 6:30 p. m.
Entrada: gratuita.
Lugar: Cine Universitario, Campus Central de la Universidad de Panamá.
La sala está ubicada en la calle principal del Campus Central, después de la Caja de Ahorros y frente al patio de la Facultad de Humanidades.
¿Qué países participarán en la muestra de cine?
La programación contará con producciones cinematográficas de ocho países:
-
Argentina.
Colombia.
Ecuador.
España.
México.
Panamá.
Perú.
Portugal.
Las embajadas participantes colaborarán con la presentación de sus películas, mientras que la Dirección Nacional de la Industria Cinematográfica y Audiovisual (DICINE), del Ministerio de Cultura, facilitará las producciones panameñas.
¿Dónde consultar la cartelera de películas?
Las personas interesadas podrán consultar los títulos y horarios específicos de cada función a través de los canales oficiales del Cine Universitario:
-
Cartelera: https://www.gecupanama.org/cartelera
-
Facebook: @CineUniversitarioCampusCentral
Instagram y X: @cineuniversitarioup
Teléfono: +507 6503-9583
Correo electrónico: [email protected]
La muestra busca fortalecer la difusión del cine iberoamericano y promover el intercambio cultural mediante el acceso gratuito a producciones de distintos países.