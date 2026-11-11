Fabián Camargo es designado director encargado del Sistema Penitenciario de Panamá

El Ministerio de Gobierno (Mingob) anunció este miércoles 11 de noviembre de 2026 la designación de Fabián Camargo como director general encargado del Sistema Penitenciario de Panamá , tras la renuncia de Chanan Singh, quien se desempeñaba como titular de la institución.

Según el comunicado del Mingob, Singh presentó su renuncia por motivos personales, decisión que fue aceptada por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, quien agradeció al funcionario por los servicios prestados durante su gestión.

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¿Quién reemplaza a Chanan Singh en el Sistema Penitenciario?

Fabián Camargo asumirá la dirección general de manera interina, con la responsabilidad de dar continuidad a las labores administrativas y operativas del Sistema Penitenciario.

Fabián Camargo es designado como nuevo director general del Sistema Penitenciario, luego de que Chanan Singh presentó este miércoles su renuncia al cargo.



El Ministerio de Gobierno informa que la renuncia de Singh se da por motivos personales y fue aceptada por la ministra… pic.twitter.com/HhajD8zxv0 — Telemetro Reporta (@TReporta) November 11, 2026

El Ministerio de Gobierno indicó que el cambio busca mantener el funcionamiento de la institución y el seguimiento de los programas y proyectos en ejecución.

Chanan Singh renunció tras cuestionamientos sobre la seguridad en las cárceles

Antes de conocerse el anuncio del Ministerio de Gobierno, Chanan Singh acudió a la institución para presentar su renuncia.

Durante declaraciones a los medios de comunicación, el exdirector manifestó su inconformidad con la presencia de unidades de la Policía Nacional dentro de los centros penitenciarios y sostuvo que esta situación dificultaba sus esfuerzos para reorganizar el sistema.

Con la designación de Camargo, la Dirección General del Sistema Penitenciario inicia una nueva etapa administrativa mientras continúa la gestión de los centros penitenciarios del país.