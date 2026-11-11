Vacuna contra el dengue llegará a Panamá en 2027: Minsa evalúa aplicarla a niños de 10 a 14 años

Vacuna contra el dengue llegará a Panamá en 2027

Panamá incorporará la vacuna contra el dengue al esquema nacional de inmunización en 2027, anunció este miércoles 11 de noviembre el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, durante la inauguración de la Global Health Conference of the Americas 2026 , que reúne en el país a más de 75 expertos internacionales.

La medida forma parte de una estrategia del Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la prevención y reducir el impacto del dengue en la población.

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¿Quiénes podrán recibir la vacuna contra el dengue en Panamá?

La coordinadora general del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Itzel Slokum de Hewitt, explicó que la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización avaló inicialmente la vacunación de niños y adolescentes de 10 a 14 años.

Sin embargo, aclaró que los equipos técnicos deberán profundizar en el análisis del comportamiento epidemiológico del dengue antes de definir la población objetivo y la modalidad de implementación.

Entre las alternativas que se evalúan se encuentran priorizar las zonas con mayor incidencia de la enfermedad o establecer una cobertura nacional.

Minsa mantendrá medidas de prevención contra el dengue

La incorporación de la vacuna no sustituirá las acciones que actualmente se desarrollan para combatir el dengue.

Según el Minsa, la estrategia de prevención continuará incluyendo:

Eliminación de criaderos del mosquito transmisor.

Jornadas de nebulización.

Educación sanitaria.

Participación ciudadana en las medidas de prevención.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el control del dengue requiere mantener estas acciones de manera complementaria a la vacunación.

Panamá reúne a más de 75 expertos internacionales en salud

El anuncio se realizó durante la Global Health Conference of the Americas 2026, que se celebra en Panamá del 11 al 13 de noviembre, con la participación de especialistas de América, Europa y Asia.

El encuentro cuenta con la participación de la Universidad Internacional de Florida, la Fundación Global Health Conference of the Americas y el respaldo de instituciones nacionales, entre ellas la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).

Durante la conferencia se abordan temas relacionados con dengue y cambio climático, cáncer, inteligencia artificial aplicada a la salud, vacunación, enfermedades infecciosas, longevidad saludable y preparación ante futuras pandemias.

También se analizan las lecciones aprendidas de los terremotos y sus efectos en los sistemas sanitarios, así como la importancia de fortalecer la producción de vacunas en América Latina.