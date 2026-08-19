Panamá Nacionales -  19 de agosto de 2026 - 17:55

Asamblea Nacional aprueba ley para implementar semáforos sonoros para personas con discapacidad

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la implementación de semáforos inclusivos con tecnología sonora para personas con discapacidad en Panamá.

Asamblea Nacional aprueba ley para implementar semáforos sonoros.

Asamblea Nacional aprueba ley para implementar semáforos sonoros.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate el Proyecto de Ley 464, que establece la implementación de semáforos inclusivos con tecnología sonora para personas con discapacidad en Panamá.

La iniciativa determina la obligatoriedad de equipar todos los semáforos con dispositivos sonoros, asegurando que su funcionamiento se ajuste a normas técnicas y de accesibilidad previamente determinadas por la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS).

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