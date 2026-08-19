Asamblea Nacional aprueba ley para implementar semáforos sonoros para personas con discapacidad

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer y último debate el Proyecto de Ley 464, que establece la implementación de semáforos inclusivos con tecnología sonora para personas con discapacidad en Panamá.
El Pleno de la @asambleapa aprobó en tercer y último debate el proyecto de ley 464 que establece la implementación de semáforos inclusivos con tecnología sonora para personas con discapacidad en Panamá.— Telemetro Reporta (@TReporta) August 19, 2026
La iniciativa establece la obligatoriedad de equipar todos los semáforos… pic.twitter.com/AfKkmv8Ztg