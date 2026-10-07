Mulino regresa con acuerdos de Vietnam y anuncia un cronograma para ponerlos en marcha

El presidente José Raúl Mulino anunció que, a su regreso a Panamá, establecerá un cronograma para poner en ejecución los acuerdos de cooperación alcanzados durante su visita oficial a Vietnam , en áreas como agricultura, sector marítimo y seguridad. La Asamblea Nacional vietnamita ofreció facilitar el proceso para concretar los compromisos.

Mulino sostuvo este miércoles un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Trn Thanh Mn, como parte de la agenda oficial que desarrolla en Hanoi.

Durante la reunión, el dirigente parlamentario vietnamita manifestó la disposición de la Asamblea para contribuir a la implementación de los acuerdos alcanzados entre ambos países, incluyendo la atención de eventuales obstáculos jurídicos.

“Daremos las directrices y la Asamblea cooperará en concretizar estos acuerdos. Resolviendo las trabas jurídicas que se puedan presentar”, expresó Trn Thanh Mn. “Daremos las directrices y la Asamblea cooperará en concretizar estos acuerdos. Resolviendo las trabas jurídicas que se puedan presentar”, expresó Trn Thanh Mn.

El presidente de la Asamblea vietnamita consideró que la visita de Mulino abre un nuevo capítulo en las relaciones bilaterales y destacó el potencial que todavía existe para ampliar la cooperación económica y comercial.

“Panamá es una contraparte muy importante en América Latina. Ahora debemos aprovechar al máximo la complementariedad entre ambos países y potencialidades en cosas prácticas para el beneficio de ambos pueblos”, agregó. “Panamá es una contraparte muy importante en América Latina. Ahora debemos aprovechar al máximo la complementariedad entre ambos países y potencialidades en cosas prácticas para el beneficio de ambos pueblos”, agregó.

Mulino establecerá cronograma para poner en marcha los acuerdos

Mulino destacó la importancia de involucrar al órgano legislativo vietnamita en momentos en que ambos países buscan llevar a la práctica los instrumentos de cooperación alcanzados durante la visita.

El mandatario anunció que, una vez regrese a Panamá, trabajará con su equipo en un cronograma para dar seguimiento y ejecutar los acuerdos, particularmente en sectores como agricultura, actividad marítima y seguridad.

“Estamos dispuestos a avanzar en esta cooperación de una manera seria, transparente y de buena fe. Me voy con una gran impresión de un país amigo”, señaló Mulino. “Estamos dispuestos a avanzar en esta cooperación de una manera seria, transparente y de buena fe. Me voy con una gran impresión de un país amigo”, señaló Mulino.

Durante la visita oficial fueron formalizados instrumentos relacionados con transporte marítimo, prevención y combate de la delincuencia transnacional, agricultura, aduanas, turismo, aviación civil, formación diplomática y cooperación académica y técnica.

La agenda busca además ampliar las oportunidades comerciales y de inversión entre ambos países y facilitar el acceso de productos panameños al mercado asiático, mientras Panamá se presenta como plataforma logística para conectar a las empresas vietnamitas con América Latina.