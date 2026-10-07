Peste Neumónica: ¿Cómo se contagia y qué tratamiento se utiliza para la cura?

La peste neumónica es una enfermedad infecciosa grave causada por la bacteria Yersinia pestis. Esta enfermedad puede presentarse en diferentes formas clínicas, entre ellas la peste neumónica, la peste bubónica y la peste septicémica.
¿Cómo se contagia la peste neumónica?
La peste neumónica afecta los pulmones y puede transmitirse a través de partículas respiratorias. La transmisión puede ocurrir mediante el contacto cercano y prolongado con una persona infectada que ya presenta síntomas.
¿Cómo se trata la peste neumónica?
La enfermedad puede tratarse con antibióticos, especialmente cuando se recibe atención médica de manera oportuna. Los pacientes con peste neumónica deben ser aislados y recibir el tratamiento adecuado para controlar la infección y reducir el riesgo de transmisión.
¿Hay casos de peste en Panamá?
No se han registrado casos de peste en Panamá desde hace décadas. El país mantiene la vigilancia epidemiológica y permanece en contacto con organismos internacionales de referencia para dar seguimiento a la situación.
El Ministerio de Salud (MINSA) exhorta a la población a mantener las medidas básicas de higiene, como el lavado frecuente de manos, y a acudir a las instalaciones de salud ante la aparición de síntomas que requieran evaluación médica.