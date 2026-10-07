Sech recuerda el día que conoció a Messi: "No supe ni qué hacer"

El cantante panameño de música urbana Sech mostró una faceta diferente al compartir su admiración por Lionel Messi , luego del partido de despedida del astro argentino con su selección. El artista recordó los años siguiendo la carrera del futbolista y hasta confesó que su fanatismo lo ha llevado a las lágrimas.

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Sech recuerda el día que conoció a Lionel Messi

A través de una publicación en Instagram, Sech recordó que ha seguido la trayectoria de Messi durante años y que incluso tuvo la oportunidad de conocer personalmente al futbolista.

“Tuve la oportunidad de verte jugar todos estos años en diferentes clubes, estuve contigo en todos. Ese día te conocí y, en realidad, no supe ni qué hacer”, expresó el artista panameño. “Tuve la oportunidad de verte jugar todos estos años en diferentes clubes, estuve contigo en todos. Ese día te conocí y, en realidad, no supe ni qué hacer”, expresó el artista panameño.

El cantante panameño de música urbana, @SECHOMUSIC, mostró su lado fanático del fútbol, tras el partido de despedida del astro argentino Lionel Messi, con la Selección de @Argentina.



"Tuve la oportunidad de verte jugar todo estos años en diferentes clubes , estuve contigo en… pic.twitter.com/liBiNF4dW5 — Telemetro Reporta (@TReporta) October 7, 2026

El intérprete también reveló la emoción que sintió cuando Argentina conquistó la Copa Mundial y aseguró que volvió a llorar durante el reciente partido del número 10 con la selección argentina.

“Para algunos estaré loco y otros me entenderán”, escribió Sech al compartir su reacción. “Para algunos estaré loco y otros me entenderán”, escribió Sech al compartir su reacción.

Sech muestra su lado más futbolero

La publicación dejó en evidencia la admiración que el artista panameño siente por Messi más allá de su carrera musical.

Su mensaje estuvo acompañado por recuerdos de haber seguido al argentino durante sus distintas etapas como futbolista y del momento en que finalmente pudo encontrarse con quien considera una figura especial del deporte.

Para Sech, la despedida representó un momento cargado de emociones después de años siguiendo la trayectoria del campeón mundial argentino.