Sech recuerda el día que conoció a Messi: "No supe ni qué hacer"

El cantante panameño de música urbana Sech mostró una faceta diferente al compartir su admiración por Lionel Messi, luego del partido de despedida del astro argentino con su selección. El artista recordó los años siguiendo la carrera del futbolista y hasta confesó que su fanatismo lo ha llevado a las lágrimas.
Sech recuerda el día que conoció a Lionel Messi
A través de una publicación en Instagram, Sech recordó que ha seguido la trayectoria de Messi durante años y que incluso tuvo la oportunidad de conocer personalmente al futbolista.
El intérprete también reveló la emoción que sintió cuando Argentina conquistó la Copa Mundial y aseguró que volvió a llorar durante el reciente partido del número 10 con la selección argentina.
Sech muestra su lado más futbolero
La publicación dejó en evidencia la admiración que el artista panameño siente por Messi más allá de su carrera musical.
Su mensaje estuvo acompañado por recuerdos de haber seguido al argentino durante sus distintas etapas como futbolista y del momento en que finalmente pudo encontrarse con quien considera una figura especial del deporte.
Para Sech, la despedida representó un momento cargado de emociones después de años siguiendo la trayectoria del campeón mundial argentino.