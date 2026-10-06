Lionel Messi estrena su propia serie animada ''Messi and the Giants''. Llegará en 2027

Lionel Messi sorprendió a sus seguidores al revelar un nuevo proyecto que lo llevará del campo de fútbol a las pantallas. El argentino será protagonista de ''Messi and the Giants'', una serie animada inspirada en su figura que promete mostrar una faceta diferente del futbolista.

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¿Cuándo estrenará la animación Messi and the Giants?

Por el momento, Messi adelantó que Messi and the Giants llegará en 2027, todavía no se ha confirmado una fecha específica para su estreno.

¿Dónde podrás disfrutarla?

La producción podrá disfrutarse a través de Disney+, donde los seguidores del futbolista podrán conocer esta nueva propuesta animada.

El estreno de Messi and the Giants marcará una nueva etapa para el futbolista, quien ahora también llegará al mundo de la animación para contar una historia desde una perspectiva diferente.