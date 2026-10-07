Panamá Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 07:34

Pagaban hasta $1,000 de agua y ahora pagan $25: residentes presentan demanda que involucra a la Defensoría

Residentes del PH Los Toneles presentaron una demanda civil a los dueños del Edificio donde está la sede de la Defensoría del Pueblo por no con medidor de agua.

Residentes presentan demanda que involucra a la Defensoría

Residentes presentan demanda que involucra a la Defensoría

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Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Residentes del PH Los Toneles, ubicado en Vía España, presentaron una demanda civil en contra de los dueños del edificio que es Promotora El Tecal S.A., luego de detectar una presunta irregularidad relacionada con el suministro y la facturación de agua de la sede de la Defensoría del Pueblo que por 15 años habían estado conectado ilegalmente. Los propietarios aseguran que llegaron a pagar recibos de hasta $1,000, mientras que actualmente el monto ronda los $25 mensuales.

¿Qué denuncian los residentes del PH Los Toneles?

Según los residentes, tras realizar una investigación se percataron de que durante aproximadamente 15 años la sede ocupada por la Defensoría del Pueblo y otros locales que la Constructora Suárez no habría colocado los medidores para registrar el consumo de agua y de luz.

Los denunciantes sostienen que, durante ese período, les habría correspondido asumir pagos relacionados con el consumo del servicio. Esta situación, aseguran, generaba facturas que podían alcanzar hasta los $1,000.

Una vez corregida la situación relacionada con la medición del agua, los residentes aseguran que sus recibos disminuyeron considerablemente y actualmente pagan alrededor de $25 mensuales.

Residentes también cuestionan consumo de energía eléctrica

Los propietarios señalaron que investigan si una situación similar podría estar ocurriendo con el suministro de energía eléctrica del inmueble.

Sin embargo, con la información disponible no se ha confirmado una conexión ilegal de electricidad ni que los residentes estén pagando el consumo eléctrico de la sede de la Defensoría del Pueblo.

El caso relacionado con el agua derivó en la presentación de una demanda civil por parte de los residentes. Corresponderá a las instancias competentes determinar las responsabilidades y establecer las circunstancias en las que se produjo la situación denunciada.

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