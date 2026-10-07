PANAMÁ Nacionales -  7 de octubre de 2026 - 08:43

PASE-U: escuelas que faltan por recibir la tarjeta PUNCH del IFARHU

El IFARHU continúa la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U en Bocas del Toro. Consulte las escuelas programadas para el 8, 9 y 10 de octubre.

IFARHU continúa la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U 

IFARHU continúa la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U 

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PASE-U: escuelas programadas para el jueves 8 de octubre

Para el jueves 8 de octubre, el calendario contempla centros educativos del distrito de Changuinola. Entre las escuelas programadas aparecen:

  • C.E.B.G. Bilingüe Finca 32.

  • Escuela Bilingüe Teobroma.

  • C.E.B.G. Finca 62.

  • Escuela Finca 61.

  • Escuela Finca 64.

  • Escuela Finca 67.

  • Colegio Bilingüe Changuinola.

  • Escuela Bilingüe Changuinola.

  • Escuela Bilingüe Finca 41.

  • Escuela Finca 43.

  • Escuela Finca 44.

  • I.P.T. Bocas del Toro.

  • Escuela Bilingüe Finca 66.

  • Centro Betel Changuinola.

El cronograma suministrado señala la Arena Deportiva de Changuinola como centro de pago o atención para esta jornada.

Escuelas programadas para el viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubre continuará la jornada para centros educativos de Chiriquí Grande y otras comunidades incluidas en el calendario.

Entre los planteles programados se encuentran:

  • C.E.B.G. Bajo Cedro.

  • Escuela El Escobal.

  • Escuela La Conga.

  • Escuela Quebrada de Garza.

  • Escuela Río Auyama.

  • Escuela Bahía La Ballena.

  • Escuela Dionisia G. de Ayarza.

  • Escuela Las Piñas.

  • Escuela Quebrada El Bajo.

  • Escuela Quebrada Limón.

  • Escuela Alto La Gloria.

  • Escuela Las Cañas.

  • Escuela Los Chiricanos.

  • Escuela Los Molejones.

  • Escuela Miramar.

  • C.E.B.G. Punta Peña.

  • Escuela Cañazas.

  • I.P.T. Chiriquí Grande.

  • Escuela Alto Cedro.

  • Escuela Palma Real.

  • Escuela Punta Robalo.

  • Escuela Valle Seco.

  • Escuela Chiriquicito N.° 1.

  • Escuela Chiriquicito N.° 2.

  • Escuela Nueva Estrella.

  • Escuela Rambala.

  • C.E.B.G. El Norteño.

  • C.E.B.G. La Mina.

  • Escuela Buena Vista.

  • Escuela Dos Bocas.

  • Escuela Filo Verde.

  • Escuela Loma de Agua.

  • Escuela Los Santos.

  • Escuela Quebrada Negrita.

  • Escuela Quebrada Pita.

  • Escuela Santa Marta.

  • Escuela Silico Creek.

  • C.E.B.G. Alto Guabo.

  • C.E.B.G. Pueblo Nuevo.

  • Escuela Alto del Valle.

  • Escuela Candelilla.

  • Escuela Chiriquí Malí.

  • Escuela El Higo Anexa de Cañazas.

  • Escuela El Valle Abajo.

  • Escuela Guarumito.

  • Escuela Guayabal.

  • Escuela La Loma Anexa Cañazas.

  • Escuela Las Sabanas.

  • Escuela Palmito.

  • Escuela Wary.

  • Escuela Oriente.

El calendario menciona, entre los puntos asociados a esta jornada, I.P.T. Chiriquí Grande, Bajo Cedro, Miramar, Punta Peña, Punta Robalo, Rambala, Tuwai, Jirondai, Buri y C.E.B.G. Pueblo Nuevo, según corresponda a cada centro educativo.

PASE-U: escuelas programadas para el sábado 10 de octubre

Para el sábado 10 de octubre, el cronograma incluye los siguientes centros educativos:

  • Escuela Caño Sucio.

  • Escuela Cerro Ñeque.

  • Escuela Chalite.

  • Escuela Coclesito.

  • Escuela Drigary.

  • Escuela Druri.

  • Escuela Dudori.

  • Escuela Giali.

  • Escuela Guariviara.

  • Escuela Monte Lirio.

  • Escuela Quebrada Cayuco.

  • Escuela Tigre.

  • Escuela Tobori.

  • Escuela Zorra.

  • Escuela Alto Caña.

  • Escuela Alto Mancreek.

  • Escuela Barranquilla.

  • Escuela Boca de Guariviara.

  • Escuela Boca de Mancreek.

  • Escuela Dayra.

  • Escuela Guabal.

  • Escuela Mananti.

  • Escuela Mancreek.

  • Escuela Nueva Esperanza.

  • Escuela Pueblo Mesa.

  • Escuela Quebrada Venado.

Para esta fecha, el documento suministrado identifica puntos como Jirondai, Guariviara, Man Creek y Escuela Quebrada Cayuco.

Los beneficiarios deben verificar cuidadosamente el centro educativo, la fecha y el punto que les corresponde antes de acudir a la jornada de entrega.

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