PASE-U: escuelas que faltan por recibir la tarjeta PUNCH del IFARHU

IFARHU continúa la entrega de tarjetas PUNCH del PASE-U

El IFARHU continúa esta semana con la entrega de tarjetas PUNCH vinculadas al PASE-U en Bocas del Toro. El cronograma pendiente contempla centros educativos que serán atendidos el jueves 8, viernes 9 y sábado 10 de octubre de 2026 , por lo que los beneficiarios deben verificar la fecha y el centro correspondiente a su escuela.

Contenido de interés: MIDES: cuarto pago de 120 a los 65 y otros programas será del 16 de noviembre al 4 de diciembre

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

PASE-U: escuelas programadas para el jueves 8 de octubre

Para el jueves 8 de octubre, el calendario contempla centros educativos del distrito de Changuinola. Entre las escuelas programadas aparecen:

C.E.B.G. Bilingüe Finca 32.

Escuela Bilingüe Teobroma.

C.E.B.G. Finca 62.

Escuela Finca 61.

Escuela Finca 64.

Escuela Finca 67.

Colegio Bilingüe Changuinola.

Escuela Bilingüe Changuinola.

Escuela Bilingüe Finca 41.

Escuela Finca 43.

Escuela Finca 44.

I.P.T. Bocas del Toro.

Escuela Bilingüe Finca 66.

Centro Betel Changuinola.

El cronograma suministrado señala la Arena Deportiva de Changuinola como centro de pago o atención para esta jornada.

IFARHU

Escuelas programadas para el viernes 9 de octubre

El viernes 9 de octubre continuará la jornada para centros educativos de Chiriquí Grande y otras comunidades incluidas en el calendario.

Entre los planteles programados se encuentran:

C.E.B.G. Bajo Cedro.

Escuela El Escobal.

Escuela La Conga.

Escuela Quebrada de Garza.

Escuela Río Auyama.

Escuela Bahía La Ballena.

Escuela Dionisia G. de Ayarza.

Escuela Las Piñas.

Escuela Quebrada El Bajo.

Escuela Quebrada Limón.

Escuela Alto La Gloria.

Escuela Las Cañas.

Escuela Los Chiricanos.

Escuela Los Molejones.

Escuela Miramar.

C.E.B.G. Punta Peña.

Escuela Cañazas.

I.P.T. Chiriquí Grande.

Escuela Alto Cedro.

Escuela Palma Real.

Escuela Punta Robalo.

Escuela Valle Seco.

Escuela Chiriquicito N.° 1.

Escuela Chiriquicito N.° 2.

Escuela Nueva Estrella.

Escuela Rambala.

C.E.B.G. El Norteño.

C.E.B.G. La Mina.

Escuela Buena Vista.

Escuela Dos Bocas.

Escuela Filo Verde.

Escuela Loma de Agua.

Escuela Los Santos.

Escuela Quebrada Negrita.

Escuela Quebrada Pita.

Escuela Santa Marta.

Escuela Silico Creek.

C.E.B.G. Alto Guabo.

C.E.B.G. Pueblo Nuevo.

Escuela Alto del Valle.

Escuela Candelilla.

Escuela Chiriquí Malí.

Escuela El Higo Anexa de Cañazas.

Escuela El Valle Abajo.

Escuela Guarumito.

Escuela Guayabal.

Escuela La Loma Anexa Cañazas.

Escuela Las Sabanas.

Escuela Palmito.

Escuela Wary.

Escuela Oriente.

El calendario menciona, entre los puntos asociados a esta jornada, I.P.T. Chiriquí Grande, Bajo Cedro, Miramar, Punta Peña, Punta Robalo, Rambala, Tuwai, Jirondai, Buri y C.E.B.G. Pueblo Nuevo, según corresponda a cada centro educativo.

PASE-U: escuelas programadas para el sábado 10 de octubre

Para el sábado 10 de octubre, el cronograma incluye los siguientes centros educativos:

Escuela Caño Sucio.

Escuela Cerro Ñeque.

Escuela Chalite.

Escuela Coclesito.

Escuela Drigary.

Escuela Druri.

Escuela Dudori.

Escuela Giali.

Escuela Guariviara.

Escuela Monte Lirio.

Escuela Quebrada Cayuco.

Escuela Tigre.

Escuela Tobori.

Escuela Zorra.

Escuela Alto Caña.

Escuela Alto Mancreek.

Escuela Barranquilla.

Escuela Boca de Guariviara.

Escuela Boca de Mancreek.

Escuela Dayra.

Escuela Guabal.

Escuela Mananti.

Escuela Mancreek.

Escuela Nueva Esperanza.

Escuela Pueblo Mesa.

Escuela Quebrada Venado.

Para esta fecha, el documento suministrado identifica puntos como Jirondai, Guariviara, Man Creek y Escuela Quebrada Cayuco.

Los beneficiarios deben verificar cuidadosamente el centro educativo, la fecha y el punto que les corresponde antes de acudir a la jornada de entrega.