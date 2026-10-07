Jubilados vuelven a la Asamblea: estos son los beneficios que buscan ampliar

Una nueva iniciativa para modificar la Ley 6 de 1987 y ampliar los descuentos y beneficios para jubilados , pensionados y personas de la tercera edad fue presentada ante el pleno de la Asamblea Nacional por el diputado Javier Sucre. La propuesta deberá continuar su trámite legislativo antes de convertirse en ley.

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¿Qué nuevos descuentos se proponen para los jubilados?

La iniciativa contempla ampliar los beneficios establecidos para jubilados y pensionados en rubros relacionados con necesidades básicas y servicios utilizados por los adultos mayores.

Entre los aspectos incluidos en la propuesta se encuentran descuentos relacionados con:

Medicamentos.

Atención médica.

Artículos de apoyo para la movilidad.

Servicios básicos.

Servicios fúnebres.

Internet.

Otros productos vinculados con necesidades esenciales.

La propuesta surge después de las conversaciones desarrolladas entre representantes del Gobierno, la Asamblea Nacional, organizaciones de jubilados y pensionados y representantes del sector privado para revisar el esquema de descuentos.

Los gremios de jubilados solicitaron a los diputados avanzar con la discusión de la iniciativa y expresaron su respaldo a la modificación de la Ley 6 de 1987.

Jubilados también piden seguimiento a beneficios económicos

Además de los cambios a la Ley 6, los dirigentes solicitaron dar seguimiento al Programa de Beneficios Permanentes para los Jubilados y Pensionados del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte y de Riesgos Profesionales de la Caja de Seguro Social (CSS), creado mediante la Ley 438 de 2024.

Esta legislación establece tres beneficios económicos al año: B/.50 en abril, B/.50 en agosto y B/.40 en diciembre.

Los recursos para financiar el programa están vinculados al 30.77% de la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo de bebidas alcohólicas destinado para este fin.

La normativa dispone, además, que los montos sean revisados cada dos años. Estos pueden incrementarse, pero no disminuirse.