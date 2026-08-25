Semáforos con Inteligencia Artificial en Panamá: ATTT licitará 16 intersecciones para mejorar el tráfico

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) prepara un cambio en la forma de gestionar los semáforos en algunos de los principales corredores viales de Panamá.

El director de la entidad, Nicolás Brea, informó que se licitarán 16 intersecciones semafóricas para ser controladas mediante un sistema de Inteligencia Artificial (IA), con el objetivo de mejorar la movilidad urbana y reducir los tiempos de desplazamiento.

La tecnología permitirá que los semáforos analicen las condiciones del tráfico en tiempo real y ajusten sus ciclos de acuerdo con la cantidad y el tipo de vehículos que circulen por las intersecciones.

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ATTT: ¿Cómo funcionarán los semáforos con IA?

El director de la @ATTTPanama, Nicolás Brea, explica cómo los semáforos serán controlados con Inteligencia Artificial: “es la misma estructura física con el mismo semáforo, solamente que en vez de controlarlos desde el centro de control de tráfico le colocamos una cámara y esa… pic.twitter.com/GH0WuSkj2G — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

Brea explicó que actualmente algunos semáforos funcionan mediante ciclos fijos, es decir, mantienen determinados tiempos independientemente de cómo se encuentre el tráfico en ese momento.

“Tenemos el mismo ciclo a las 8 de la mañana, que a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde”, explicó el director de la ATTT. Con el nuevo sistema, una cámara instalada en la intersección recogerá información del tráfico en tiempo real.

A partir de esos datos, el sistema podrá modificar la sincronización de los semáforos para responder a las condiciones que se estén registrando en ese momento.

“Lo que hace la Inteligencia Artificial es que te opera el ciclo y te lo pone en tiempo real”, explicó Brea. “Lo que hace la Inteligencia Artificial es que te opera el ciclo y te lo pone en tiempo real”, explicó Brea.

Transporte público tendrá prioridad

Uno de los principales objetivos de esta tecnología será dar prioridad al transporte público.

De acuerdo con el director de la ATTT, el sistema estará programado para identificar y favorecer el paso de los vehículos de transporte público, con la intención de mejorar su velocidad de servicio.

“Hemos puesto en la licitación que sean esas 16 intersecciones semafóricas en las principales ejes troncales Tumba Muerto, Transístmica y Vía España para en un plan sincronizado tratar de hacer que la velocidad de servicio del transporte público se vea mejorado y también por… pic.twitter.com/gUxN4VLZ6N — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

La medida busca que los buses puedan desplazarse con mayor fluidez por los principales corredores y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la movilidad del resto de los vehículos.

¿En qué vías estarán las 16 intersecciones?

Las intersecciones incluidas en la licitación estarán ubicadas en importantes ejes troncales de la ciudad de Panamá. Entre las vías mencionadas por la ATTT se encuentran:

Tumba Muerto

Transístmica

Vía España

La intención es que las 16 intersecciones funcionen dentro de un plan sincronizado, de manera que la gestión inteligente de los semáforos contribuya a mejorar la circulación a lo largo de estos corredores.

¿Cambiarán físicamente los semáforos?

Brea explicó que la infraestructura física de los semáforos se mantendrá. El cambio principal estará en la forma en que son controlados. “Es la misma estructura física con el mismo semáforo”, indicó.

“Actualmente nosotros tenemos unos semáforos controlados por ciclos fijos, entonces tenemos el mismo ciclo a las 8 de la mañana, que a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde, entonces lo que hace la Inteligencia Artificial es que te opera el ciclo y te lo pone en tiempo real,… pic.twitter.com/bYyhX0vDfm — Telemetro Reporta (@TReporta) August 25, 2026

La diferencia será que se incorporará una cámara capaz de recopilar datos en tiempo real, mientras que el sistema asumirá el control de los tiempos y ciclos semafóricos. En lugar de depender únicamente de una programación fija, la tecnología podrá ajustar la operación de acuerdo con las condiciones reales del tráfico.

¿Qué busca la ATTT con esta tecnología?

La implementación forma parte de las acciones de la ATTT para modernizar la gestión del tránsito y mejorar la movilidad urbana. El objetivo es que la tecnología permita tomar decisiones basadas en las condiciones que se presentan en las calles en cada momento, con especial atención al transporte público.

La entidad espera que el proyecto contribuya a mejorar la velocidad de servicio de los buses y la movilidad de los vehículos particulares en algunos de los principales ejes viales de la capital.