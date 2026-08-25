Semáforos con Inteligencia Artificial en Panamá: ATTT licitará 16 intersecciones para mejorar el tráfico

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) prepara un cambio en la forma de gestionar los semáforos en algunos de los principales corredores viales de Panamá.
La tecnología permitirá que los semáforos analicen las condiciones del tráfico en tiempo real y ajusten sus ciclos de acuerdo con la cantidad y el tipo de vehículos que circulen por las intersecciones.
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ATTT: ¿Cómo funcionarán los semáforos con IA?
Brea explicó que actualmente algunos semáforos funcionan mediante ciclos fijos, es decir, mantienen determinados tiempos independientemente de cómo se encuentre el tráfico en ese momento.
“Tenemos el mismo ciclo a las 8 de la mañana, que a las 11 de la mañana y a las 3 de la tarde”, explicó el director de la ATTT. Con el nuevo sistema, una cámara instalada en la intersección recogerá información del tráfico en tiempo real.
A partir de esos datos, el sistema podrá modificar la sincronización de los semáforos para responder a las condiciones que se estén registrando en ese momento.
Transporte público tendrá prioridad
Uno de los principales objetivos de esta tecnología será dar prioridad al transporte público.
De acuerdo con el director de la ATTT, el sistema estará programado para identificar y favorecer el paso de los vehículos de transporte público, con la intención de mejorar su velocidad de servicio.
La medida busca que los buses puedan desplazarse con mayor fluidez por los principales corredores y, al mismo tiempo, contribuir a mejorar la movilidad del resto de los vehículos.
¿En qué vías estarán las 16 intersecciones?
Las intersecciones incluidas en la licitación estarán ubicadas en importantes ejes troncales de la ciudad de Panamá. Entre las vías mencionadas por la ATTT se encuentran:
- Tumba Muerto
- Transístmica
- Vía España
La intención es que las 16 intersecciones funcionen dentro de un plan sincronizado, de manera que la gestión inteligente de los semáforos contribuya a mejorar la circulación a lo largo de estos corredores.
¿Cambiarán físicamente los semáforos?
Brea explicó que la infraestructura física de los semáforos se mantendrá. El cambio principal estará en la forma en que son controlados. “Es la misma estructura física con el mismo semáforo”, indicó.
La diferencia será que se incorporará una cámara capaz de recopilar datos en tiempo real, mientras que el sistema asumirá el control de los tiempos y ciclos semafóricos. En lugar de depender únicamente de una programación fija, la tecnología podrá ajustar la operación de acuerdo con las condiciones reales del tráfico.
¿Qué busca la ATTT con esta tecnología?
La implementación forma parte de las acciones de la ATTT para modernizar la gestión del tránsito y mejorar la movilidad urbana. El objetivo es que la tecnología permita tomar decisiones basadas en las condiciones que se presentan en las calles en cada momento, con especial atención al transporte público.
La entidad espera que el proyecto contribuya a mejorar la velocidad de servicio de los buses y la movilidad de los vehículos particulares en algunos de los principales ejes viales de la capital.