Alcaldía de Panamá mantiene suspendida proyecto en El Carmen por incumplimientos

La Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía de Panamá mantiene el seguimiento a un proyecto ubicado en El Carmen, corregimiento de Bella Vista, el cual fue suspendido el 12 de mayo tras una inspección en la que se detectaron diversos incumplimientos.

Durante la diligencia se constató que el proyecto no contaba con planos registrados, permiso de construcción ni Autorización Temporal de Construcción (ATC). Asimismo, se identificaron fallas en las medidas de seguridad y la ausencia del permiso de demolición correspondiente.

Ante estas irregularidades, la obra fue suspendida de forma cautelar mientras el responsable del proyecto subsana las faltas detectadas y cumple con los requisitos municipales. De acuerdo con el artículo 204 del Acuerdo N.º 110 del 22 de abril de 2025, estas infracciones están contempladas como faltas subsanables.

La normativa establece que, ante estas situaciones, la autoridad municipal puede ordenar la suspensión preventiva de los trabajos. La Alcaldía de Panamá reiteró que las inspecciones buscan garantizar que las construcciones en el distrito cumplan con la documentación, permisos y medidas de seguridad requeridas para proteger a trabajadores, residentes y terceros.

La Dirección de Obras y Construcciones continuará verificando el cumplimiento de las disposiciones vigentes antes de autorizar la reanudación del proyecto.