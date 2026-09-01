Ministro Ventura Vega inicia recorrido por centros educativos y escucha a docentes

El ministro de Educación (MEDUCA), Ventura Vega Osorio, visitó la Escuela Juana Vernaza, en Guararé, provincia de Los Santos, para conocer de primera mano las necesidades de la comunidad educativa.
Como parte de las acciones inmediatas, el ministerio anunció la permanencia de un equipo de mantenimiento en el plantel para atender las situaciones más apremiantes, así como la ejecución de mejoras en los servicios sanitarios, el sistema de iluminación y otros espacios.
Asimismo, la directora del centro educativo, Elizabeth Villarreal, y el docente Benigno Zarzavilla destacaron que el acercamiento representa una motivación para la comunidad escolar.
"Vamos a estar en las escuelas. Queremos escuchar, conocer y actuar, siempre con un diálogo abierto con docentes, padres de familia, personal administrativo, estudiantes y autoridades locales para dar respuesta", señaló el ministro.