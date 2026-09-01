Los Santos Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 11:17

Ministro Ventura Vega inicia recorrido por centros educativos y escucha a docentes

El ministro de Educación (MEDUCA), Ventura Vega, anunció la permanencia de un equipo de mantenimiento de la Escuela Juana Vernaza.

Ministro de Educación (MEDUCA)

Ministro de Educación (MEDUCA), Ventura Vega.

MEDUCA
Ana Canto
Por Ana Canto

El ministro de Educación (MEDUCA), Ventura Vega Osorio, visitó la Escuela Juana Vernaza, en Guararé, provincia de Los Santos, para conocer de primera mano las necesidades de la comunidad educativa.

Durante la jornada, el titular mantuvo un diálogo directo con los docentes del centro escolar para escuchar sus planteamientos y peticiones. En la reunión participaron los educadores Benigno Zarzavilla, Nidia García, Rubelsaida Pérez, Lesbia Espino, Carmen de Gutiérrez, Nitza Zarzavilla, Fany Vargas, Mitzy De Gracia, Nelys García, Itzela Marciaga, Francisca Villarreal, Vielka Espino, Elka Vásquez, Diana Cedeño y Belisario Rodríguez.

Como parte de las acciones inmediatas, el ministerio anunció la permanencia de un equipo de mantenimiento en el plantel para atender las situaciones más apremiantes, así como la ejecución de mejoras en los servicios sanitarios, el sistema de iluminación y otros espacios.

Asimismo, la directora del centro educativo, Elizabeth Villarreal, y el docente Benigno Zarzavilla destacaron que el acercamiento representa una motivación para la comunidad escolar.

"Vamos a estar en las escuelas. Queremos escuchar, conocer y actuar, siempre con un diálogo abierto con docentes, padres de familia, personal administrativo, estudiantes y autoridades locales para dar respuesta", señaló el ministro.

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