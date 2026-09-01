Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2026 - 12:42

Policía Nacional respalda nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas

La Policía Nacional ve como positiva los nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas en el distrito de Panamá.

El director de la Policía Nacional

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.

Ana Canto
Por Ana Canto

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que está analizando el decreto alcaldicio emitido esta semana que emite los nuevos horarios para el expendio de bebidas alcohólicas, para los locales del distrito de Panamá.

Sobre esta medida detalló que la ve como positiva, debido a que se han registrado eventos no cumplen con el reglamento y donde, en algunas ocasiones se han dado actos delictivos y asesinatos.

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Asimismo, se refirió a la preocupación del Ministerio de Salud (MINSA), donde el ministro Fernando Boyd Galindo informó que cerraran y suspenderán los centros de salud en caso de ser afectados por actos de vandalismo, con el objetivo de salvagiardar la vida del personal de salud.

"El ministro de Salud por supuesto tiene una preocupación y las comunidades tienen nuevamente que participar en custodiar, en cuidar esas áreas para que llamen a la Policía en caso tal de que salga una situación o cuiden el área, cuiden esa inversión que el gobierno central ha hecho que ha sido importante", dijo el director.

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